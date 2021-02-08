Владельцы закрытых "112", NewsOne и Zik планируют создать новый канал со старыми сотрудниками

Президент медиахолдинга "Новости" заявил, что сотрудники попавших под санкции телеканалов не потеряют свои заработные платы.

В Украине планируют создать новый телеканал, на который позовут работать всех сотрудников попавших под санкции телеканалов "112", NewsOne и Zik, которые принадлежат соратнику Виктора Медведчука Тарасу Козаку. Об этом со ссылкой на президента медиахолдинга "Новости" Егора Бенкендорфа сообщил Фокусу информированный источник.

"После встречи с владельцем Медиахолдинга "Новости" я уполномочен сообщить вам о том, что нам важен каждый сотрудник и мы намерены сохранить весь коллектив для последующей успешной работы. Сейчас мы планируем создать новый телеканал со всеми вами", — заявил Бенкендорф.

Президент холдинга считает, что новый телеканал быстро станет "новым лидером информационного вещания", а их команда "будет легендой украинского телевидения".

"Произошедшее – не больше, чем акт политической борьбы Президента Зеленского за свой рейтинг, второй срок, амбиции. Всё это носит временный характер и вскоре прекратится", — заверил Бенкендорф.

Также он отметил, что заработные платы всех сотрудников закрытых телеканалов сохраняются.

Источник Фокуса рассказал, что сотрудников телеканалов Zik и NewsOne попросили покинуть студию им. Довженко, и те временно перебрались на студию здания, в котором находится канал "112". Впрочем, по словам информатора, и с администрацией того здания контракт вскоре будет расторгнут.

Напомним, 2 февраля президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции на 5 лет против соратника Медведчука Тараса Козака и его компаний, владеющих телеканалами "ZIK", "112 Украина" и "NewsOne". Вещание телеканалов уже прекращено. В СБУ заявили, что решение СНБО о введении санкций – это последовательный шаг украинских властей в борьбе с российской гибридной агрессией.

Председатель ВРУ Дмитрий Разумков не поддержал введение санкций в отношении Козака и его телеканалов, воздержавшись при голосовании членов Совета нацбезопасности и обороны.

Секретарь СНБО Алексей Данилов допустил, что кроме телеканалов "112 Украина", "NewsOne" и "ZIK", под санкции могут попасть и другие каналы с "антиукраинской повесткой". Также он сообщил, что решение о санкциях будет невозможно отменить, так как оно готовилось давно и тщательно.

Медиахолдинг в свою очередь расценивает введение санкций как политическую расправу над неугодными СМИ.

8 февраля сотрудники закрытых телеканалов устроили акцию, заклеив себе рты.

В этот же день в СМИ появилась информация о том, что "слуги народа" начали жаловаться, что из-за закрытия телеканалов им "некуда ходить", потому вскоре в Украине могут запустить новый телеканал, который будет подконтрольным Зеленскому и ОП.