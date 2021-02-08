Власники закритих "112", NewsOne і Zik планують створити новий канал зі старими співробітниками

Президент медіахолдингу "Новости" заявив, що співробітники телеканалів, які потрапили під санкції, не втратять свої заробітні плати.

В Україні планують створити новий телеканал, на який покличуть працювати всіх співробітників телеканалів, які потрапили під санкції, "112", NewsOne і Zik, що належать соратнику Віктора Медведчука Тарасу Козаку. Про це з посиланням на президента медіахолдингу "Новости" Єгора Бенкендорфа повідомило Фокусу інформоване джерело.

"Після зустрічі з власником медіахолдингу "Новости" я уповноважений повідомити вам про те, що нам важливий кожен співробітник і ми маємо намір зберегти весь колектив для подальшої успішної роботи. Зараз ми плануємо створити новий телеканал з усіма вами", — заявив Бенкендорф.

Президент холдингу вважає, що новий телеканал швидко стане "новим лідером інформаційного мовлення", а їх команда "буде легендою українського телебачення".

"Те, що відбулося — не більше ніж акт політичної боротьби Президента Зеленського за свій рейтинг, другий термін, амбіції. Все це носить тимчасовий характер і незабаром припиниться", — запевнив Бенкендорф.

Також він зазначив, що заробітні плати всіх співробітників закритих телеканалів зберігаються.

Джерело Фокуса розповіло, що співробітників телеканалів Zik і NewsOne попросили покинути студію ім. Довженка, і ті тимчасово перебралися на студію, в якій знаходиться канал "112". Втім, за словами інформатора, і з адміністрацією тієї будівлі контракт незабаром буде розірвано.

Нагадаємо, 2 лютого президент України Володимир Зеленський ввів санкції на 5 років проти соратника Медведчука Тараса Козака та його компаній, які володіють телеканалами "ZIK", "112 Україна" і "NewsOne". Мовлення телеканалів вже припинено. В СБУ заявили, що рішення РНБО про введення санкцій — це послідовний крок української влади у боротьбі з російською гібридною агресією.

Голова ВРУ Дмитро Разумков не підтримав введення санкцій стосовно Козака і його телеканалів, утримавшись під час голосування членів Ради нацбезпеки і оборони.

Секретар РНБО Олексій Данилов припустив, що крім телеканалів "112 Україна", "NewsOne" і "ZIK", під санкції можуть потрапити й інші канали з "антиукраїнським порядком". Також він повідомив, що рішення про санкції буде неможливо скасувати, оскільки воно готувалося давно і ретельно.

Медіахолдинг у свою чергу розцінює введення санкцій як політичну розправу над небажаними ЗМІ.

8 лютого співробітники закритих телеканалів влаштували акцію, заклеївши собі роти.

Того ж дня у ЗМІ зʼявилася інформація про те, що "слуги народу" почали скаржитися, що через закриття телеканалів їм "нікуди ходити", тому незабаром в Україні можуть запустити новий телеканал, який буде підконтрольний Зеленському та ОП.