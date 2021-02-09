Створення каналу на базі 112, NewsOne і Zik: з'явилося фото листа співробітникам холдингу

Співзасновниками нового телеканалу нібито за бажанням зможуть стати всі журналісти раніше закритих каналів.

У мережу потрапив документ, який нібито керівництво холдингу "Новости", куди входять телеканали Тараса Козака "112 Україна", "NewsOne" і "ZIK", надіслало своїм співробітникам. Лист опублікувало видання Vesti, в ньому йдеться про створення незабаром нового телеканалу на базі цих трьох.

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"Повторюся, що зараз ми маємо намір створити новий телеканал з усіма вами у ролі його засновників. Це означає, що вже наступного тижня буде створена нова компанія, заснована членами колективу телеканалів "112 Україна", "NewsOne" і "ZIK". Засновниками нового телеканалу в рівних частках можуть стати всі без винятку працівники незаконно закритих каналів, які виявлять таке бажання", — йдеться в повідомленні, яке нібито підписав Єгор Бенкендорф.

Охочим стати співзасновником нового телеканалу прохання надіслати копії коду та паспорта на Viber або WhatsApp до середи, 10 лютого, включно.

Наприкінці листа Бенкендорф подякував співробітникам холдингу "за стійкість".

Раніше Фокус, посилаючись на власні джерела, уже повідомляв, що Власники закритих "112", "NewsOne" і "ZIK" планують створити новий канал зі старими співробітниками.

Нагадаємо, 2 лютого президент України Володимир Зеленський ввів санкції на 5 років проти соратника Медведчука Тараса Козака та його компаній, які володіють телеканалами "ZIK", "112 Україна" та "NewsOne". Мовлення телеканалів уже припинене. В СБУ заявили, що рішення РНБОУ про введення санкцій — це послідовний крок української влади в боротьбі з російською гібридної агресією.

Голова ВРУ Дмитро Разумков не підтримав введення санкцій проти Козака і його телеканалів, утримавшись під час голосування членів Ради нацбезпеки та оборони.

Секретар РНБОУ Олексій Данилов допустив, що крім телеканалів "112 Україна", "NewsOne" і "ZIK", під санкції можуть потрапити й інші канали з "антиукраїнським порядком". Також він повідомив, що рішення про санкції буде неможливо скасувати, оскільки воно готувалося давно та ретельно.

Медіахолдинг, зі свого боку, розцінює введення санкцій як політичну розправу над неугодними ЗМІ.

8 лютого співробітники закритих телеканалів влаштували акцію, заклеївши собі роти.

Цього ж дня в ЗМІ з'явилася інформація про те, що "слуги народу" почали скаржитися, що через закриття телеканалів їм "нікуди ходити", тому незабаром в Україні можуть запустити новий телеканал, який буде підконтрольним Зеленському та ОП.