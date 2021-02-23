Співробітники закритих каналів 112, Zik і NewsOne зареєстрували компанію для запуску нового проекту

Засновниками компанії стали 100 осіб. Кожен із них вніс у статутний капітал по 1 грн.

Співробітники телеканалів "112 Україна", Zik і NewsOne нардепа від ОПЗЖ Тараса Козака, проти яких указом президента Володимира Зеленського від 2 лютого 2021 року було запроваджено санкції, зареєстрували нову компанію, яка називається ТОВ "Медіахолдинг "Новини". Про це повідомив на своєму каналі в Telegram глава Мінкульту України Олександр Ткаченко, а відповідна компанія є в реєстрі юросіб.

Дата реєстрації нового ТОВ — 18 лютого 2021 року, через два тижні після введення санкцій. Судячи з реєстру, основний вид діяльності нової компанії — "виробництво кіно- та відеофільмів, телевізійних програм".

Його офіційним керівником зазначається Віктор Фролов, а уповноваженим подавати документи для реєстрації від імені юрособи став Єгор Бенкендорф, який раніше був президентом "Медіахолдингу "Новини".

Засновниками компанії стали 100 осіб, кожен з яких вніс у статутний капітал по 1 грн.

"Схоже, що Медведчук і Ко шукають юридичні способи, щоб знову запустити трансляцію кремлівської пропаганди в наш інформаційний простір. Однак, скільки нових ТОВ за 100 гривень не роби — суть не змінюється, а отже й увага з боку держави до їх діяльності. Але як зі статутним капіталом в 100 грн можна фінансувати заздалегідь нерентабельне підприємство — питання риторичне", — написав глава Мінкульту Ткаченко.

Джерела Фокуса підтвердили, що цю компанію зареєстрували для того, щоб не її базі запустити новий телеканал. За словами інформатора, новий телеканал можуть назвати "Перший незалежний".

Зазначимо, про те, що в Україні планують створити новий телеканал на базі закритих телеканалів "112 Україна", NewsOne і ZiK, джерело повідомляло Фокусу ще 8 лютого. Тоді, за словами інформатора, президент холдингу "Новини" Бенкендорф на зустрічі зі співробітниками закритих каналів пообіцяв, що їх зарплати зберігаються, а їх всіх покличуть працювати на новий телеканал.

Нагадаємо, 2 лютого президент України Володимир Зеленський ввів санкції на 5 років проти соратника Віктора Медведчука Тараса Козака та його компаній, які володіють телеканалами "ZIK", "112 Україна" і "NewsOne". Мовлення телеканалів вже припинене. В СБУ заявили, що рішення РНБО про введення санкцій — це послідовний крок української влади в боротьбі з російською гібридної агресією.

19 лютого РНБО рекомендувало Зеленському ввести санкції ще проти низки компаній і 8 фізосіб осіб, серед яких — і сам Медведчук з його дружиною Оксаною Марченко.