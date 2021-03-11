Розслідування проти Медведчука та Козака нібито ведеться ДБР

Кримінальне провадження було занесене до Держреєстру досудових розслідувань 1 березня, через більш ніж 2 тижні після рішення РНБО про санкції.

Журналіст Валерій Калниш опублікував відповідь з Офісу генпрокурора, в якій вказали, хто веде розслідування щодо народних депутатів Віктора Медведчука й Тараса Козака. Про це він написав у Фейсбуці.

"Розслідування щодо Віктора Медведчука й Тараса Козака ведеться. Дані про скоєння ними злочинів внесене генеральним прокурором в ЄРДР. Розслідує ДБР", — пише Калниш.

За його словами, колишній секретар РНБО Олександр Данилюк є автором запиту. У ньому Державному бюро розслідувань зазначено вести досудове розслідування. Повідомляється, що кримінальне провадження проти Медведчука й Козака було внесене до єдиного реєстру досудових розслідувань 1 березня:

"За фактом скоєння представниками країни-агресора — Російської федерації за пособництвом М. і К. й осіб, пов'язаних із ними, передбачених частиною 1 статті 438 Кримінального кодексу України", — йдеться у відповіді на запит.

Ця стаття стосується порушення законів і звичаїв війни.

[ + – ] Скан відповіді на запит Данилюка Фото: Facebook / Валерій Калниш

Нагадаємо, 2 лютого президент України Володимир Зеленський рішенням РНБО ввів санкції на 5 років проти соратника Віктора Медведчука Тараса Козака та його компаній, які володіють телеканалами "ZIK", "112 Україна" та "NewsOne". Після чого заблокували трансляцію телеканалів. В СБУ заявили, що рішення РНБО про введення санкцій — це послідовний крок української влади в боротьбі з російською гібридною агресією.

19 лютого РНБО рекомендувала Зеленському ввести санкції ще проти низки компаній і 8 фізосіб осіб, серед яких — і Віктор Медведчук з його дружиною Оксаною Марченко.

25 лютого стало відомо, що Тарас Козак подав позов до Верховного суду щодо оскарження санкцій РНБО.

9 березня повідомлялося, що СБУ нібито допитала Медведчука в рамках розслідування справи про "державну зраду".

Фокус розбирався що потрібно знати про санкції РНБО проти Медведчука.