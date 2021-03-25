В офісі "Українського вибору" Медведчука СБУ й Офіс генпрокуратури проводять обшуки — нардеп

Офіційних подробиць про обшуки від Офісу генпрокурора та Служби безпеки немає.

Народний депутат фракції "ОПЗЖ" Ренат Кузьмін заявив про те, що в офісах громадської організації "Український вибір" силовики проводять обшуки. Про це він написав на своїй сторінці у Фейсбуці.

За словами нардепа, набір звинувачень "стандартний": Путін, країна агресор, сепаратизм і державна зрада. Санкцію до суду подав заступник Венедіктової Гюндуз Мамедов, якому, зі слів депутата, відомо, що офіс "Українського вибору" розташований в одній будівлі з офісом "ОПЖЗ".

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Жодних подробиць на момент написання новини від СБУ чи ГПУ немає. На сторінці "Українського вибору — Право народу" підтвердження або спростування обшуків також немає.

Нагадаємо, раніше Венедіктова заявляла, що їй не надходили матеріали для підписання підозри Медведчуку.

9 березня ЗМІ повідомляли, що СБУ викликала Віктора Медведчука на допит у рамках розслідування справи про державну зраду. Інформатор журналістів, що правоохоронці перевіряли інформацію з нещодавно опублікованої в мережі телефонної розмови нібито Медведчука та колишнього помічника президента Росії Владислава Суркова в 2014 році.

11 березня СБУ під час спецоперації провела на мережі Glusco більше 140 санкціонованих обшуків у 13 офісних приміщеннях, 7 нафтобазах, 13 морських судах, 105 автозаправних станціях і 2 відділах митного оформлення. У відомстві уточнили, що кримінальне провадження відкрили відразу за 4 статтями. За інформацією ЗМІ, з 2017 року ця мережа контролюється саме Медведчуком.