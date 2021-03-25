Сприяли анексії Криму: ЗМІ назвали причину обшуків в "Українському виборі"

Джерела видання повідомляють, що члени громадської організації можуть і зараз координувати дії в окупованому Криму.

Причина обшуків в офісах організації "Український вибір" у Києві та Дніпрі полягає в сприянні росіянам під час анексії Криму. Про це повідомляють джерела УНІАН у правоохоронних структурах.

За даними видання, СБУ дійсно проводить обшуки в офісах партії, яка з 2016 року називається "Український вибір — Право народу". А обшуки проводять через ймовірну участь членів організації в 2014 році, коли Росія анексувала Крим. "Український вибір" нібито сприяв і координував дії осередків у Криму для пропагування входження українського півострова до складу Росії.

"Є також обґрунтування говорити, що керівництво "Українського вибору — Право народу", яке знаходиться в Києві, продовжує координувати діяльність її членів в АР Крим, незважаючи на спроби публічно відійти від незаконних дій своїх колег на півострові", — заявило джерело.

За словами народного депутата Іллі Ківи, санкцію на обшук видав Печерський суд Києва. Він вважає, що тиск на опозицію.

Нагадаємо, про обшук в офісі Медведчука розповів його однопартієць Ренат Кузьмін. Він у Фейсбуці написав про те, що в офіси "Українського вибору" прийшли з обшуком СБУ та прокурори.