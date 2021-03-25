Разумков подписал закон против коллекторов: очередь за Зеленским

Когда документ вступит в силу, коллекторы смогут звонить клиентам только по их согласию и в строго ограниченное время.

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков в четверг, 25 марта, подписал ранее принятый закон о защите должников от коллекторских компаний. Об этом сообщает Telegram-канал Верховной Рады.

Закон вступит в силу после того, как его подпишет президент Владимир Зеленский.

В документе, с текстом которого можно ознакомиться на сайте парламента, прописано, как должны работать коллекторы, в частности регламентируется их поведение с должниками и штрафы за возможные нарушения, вводится надзор за коллекторской деятельностью.

Национальный банк Украины должен создать публичный реестр коллекторских компаний, где будут зарегистрированы все подобные организации, он же должен будет вести слежку за соблюдением коллекторами законодательства. Туда же граждане смогут пожаловаться на нарушения их прав.

Документ содержит новое правило, согласно которому банки и финансовые организации уже на этапе подписания между ними соглашения должны предупреждать о возможном привлечении коллектора в случае просрочки платежей. Также банки и финансовые организации должны будут размещать информацию о коллекторских компаниях, к услугам которых те прибегают.

За нарушения установленных правил коллекторы должны будут заплатить щтраф или и вовсе будут исключены из реестра коллекторских фирм. В частности, речь идет о нарушении разрешенной частоты взаимодействия коллекторов и клиентов.

Телефонные переговоры должны будут вестись исключительно с 09.00 до 19.00, при условии, что клиент подписал письменное согласие на это.

Коллекторам будет запрещено:

посягать на личное достоинство, права и свободы потребителей и его близких;

вводить в заблуждение о размерах просроченной задолженности;

сообщать неверную сумму просроченной задолженности и о последствиях, которые могут наступить при выполнении условий договора;

взаимодействие в выходные, нерабочие, праздничные дни, а также с 20.00 до 09.00;

общаться с клиентом и его близкими чаще двух раз в сутки;

звонить клиентам со скрытых номеров;

использовать сервис автоматического дозвона более 30 минут в сутки;

использовать на конвертах или на самих сообщениях, изображений, которые можно воспринять, как угрозу, напоминать любые органы государственной власти;

взаимодействовать с лицами, которые не дали на это согасия.

Напомним, закон был принят депутатами 26 января. В Раде заявили, что после вступления закона в силу сумма пени и штрафов не будет превышать 200% тела кредита.

Ранее Фокус разбирался в том, почему коллекторы кошмарят украинцев и какую тактику следует выбрать в общении с ними.