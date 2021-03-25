Разумков підписав закон проти колекторів: черга Зеленського

Коли документ вступить у силу, колектори зможуть телефонувати клієнтам тільки за їхньою згодою і в суворо обмежений час.

Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков у четвер, 25 березня, підписав раніше ухвалений закон про захист боржників від колекторських компаній. Про це повідомляє Telegram-канал Верховної Ради.

Закон вступить у силу після того, як його підпише президент Володимир Зеленський.

У документі, з текстом якого можна ознайомитися на сайті парламенту, прописано, як повинні працювати колектори, зокрема регламентується їхня поведінка з боржниками і штрафи за можливі порушення, вводиться нагляд за колекторською діяльністю.

Національний банк України повинен створити публічний реєстр колекторських компаній, де будуть зареєстровані всі подібні організації, він же повинен буде вести стеження за дотриманням колекторами законодавства. Туди ж громадяни зможуть поскаржитися на порушення їхніх прав.

Документ містить нове правило, згідно з яким банки і фінансові організації вже на етапі підписання між ними угоди повинні попереджати про можливе залучення колектора в разі прострочення платежів. Також банки і фінансові організації повинні будуть розміщувати інформацію про колекторські компанії, до послуг яких ті вдаються.

За порушення встановлених правил колектори повинні будуть заплатити штраф або і зовсім будуть виключені з реєстру колекторських фірм. Зокрема, мова йде про порушення дозволеної частоти взаємодії колекторів і клієнтів.

Телефонні переговори повинні будуть вестися винятково з 09.00 до 19.00, за умови, що клієнт підписав письмову згоду на це.

Колекторам буде заборонено:

зазіхати на особисту гідність, права і свободи споживачів і їхніх близьких;

вводити в оману щодо розмірів простроченої заборгованості;

повідомляти неправильну суму простроченої заборгованості та про наслідки, які можуть настати в разі виконання умов договору;

взаємодія у вихідні, неробочі, святкові дні, а також з 20.00 до 09.00;

спілкуватися з клієнтом і його близькими частіше двох разів на добу;

телефонувати клієнтам з прихованих номерів;

використовувати сервіс автоматичного "дозвону" понад 30 хвилин на добу;

використовувати на конвертах або на самих повідомленнях зображення, які можна сприйняти, як загрозу, які нагадують будь-які органи державної влади;

взаємодіяти з особами, які не дали на це згоду.

Нагадаємо, що закон був ухвалений депутатами 26 січня. У Раді заявили, що після набуття законом чинності сума пені та штрафів не буде перевищувати 200% тіла кредиту.

Раніше Фокус розбирався в тому, чому колектори кошмар українців і яку тактику варто вибрати в спілкуванні з ними.