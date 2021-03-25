Суд заблокировал ряд онлайн-СМИ, среди которых "Апостроф", "Главком" и "Антикор" (документ)
Несмотря на то, что в полиции уже закрыли уголовное производство, некоторые провайдеры и операторы ограничили доступ к этим сайтам.
18 февраля 2021 года Печерский районный суда Киева якобы принял решение наложить арест "на имущественные права интеллектуальной собственности" доменов 12 онлайн-изданий. Об этом сообщается на сайте портала "Апостроф".
Так, под блокировку попали следующие домены:
- apostrophe.ua ("Апостроф");
- glavcom.ua ("Главком");
- anticor.com.ua ("Антикор");
- golos.ua ("Голос");
- grom-ua.org;
- from-ua.com;
- akcenty.com.ua;
- crime-ua.com;
- sbypost.com;
- open-ua.net;
- prukraine.com;
- proua.com.ua.
Суд обязал всех провайдеров и мобильных операторов на территории Украины ограничивать доступ к этим ресурсам.
Иск в суд подал Павел Барбул, бывший руководитель государственного предприятия "Спецтехноэкспорт". Он утверждал, что опубликованная этими 12 ресурсами информация якобы является "конфиденциальной".
Издание "Главком" отмечает, что 10 марта старший следователь Печерского управления полиции Василий Поплавский якобы подчеркнул безосновательность претензий Барбула и решил закрыть уголовное производство, поскольку в нем не было состава уголовного правонарушения.
Однако, несмотря на это, 24 марта ряд провайдеров и мобильных операторов якобы ограничили доступ к указанным 12 ресурсам.
"Судебное решение о блокировке сайтов по отмашке бывшего чиновника — это вопиющий прецедент, не имеющий ничего общего с соблюдением принципов свободы слова. Если так пойдет и дальше, то любое СМИ в нашей стране может быть закрыто по щелчку пальца, на том лишь основании, что его публикации не понравились людям с влиянием", — заявил главред "Апострофа" Денис Попович.
Напомним, в конце февраля 2021 года стало известно о том, что Голосеевский райсуд Киева по иску некоего гражданина Александра Пана, которому не нравилось то, как о нем писали в разное время всяческие интернет-издания, принял решение о блокировке 426 сайтов.
Впрочем, позже представители МВД заявили, что суд вынес неправомерное решение, а процессуальное руководство приняло решение о закрытии уголовного производства и об отмене ареста на имущественные права интеллектуальной собственности.