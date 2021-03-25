Суд заблокировал ряд онлайн-СМИ, среди которых "Апостроф", "Главком" и "Антикор" (документ)

Несмотря на то, что в полиции уже закрыли уголовное производство, некоторые провайдеры и операторы ограничили доступ к этим сайтам.

18 февраля 2021 года Печерский районный суда Киева якобы принял решение наложить арест "на имущественные права интеллектуальной собственности" доменов 12 онлайн-изданий. Об этом сообщается на сайте портала "Апостроф".

Так, под блокировку попали следующие домены:

apostrophe.ua ("Апостроф");

glavcom.ua ("Главком");

anticor.com.ua ("Антикор");

golos.ua ("Голос");

grom-ua.org;

from-ua.com;

akcenty.com.ua;

crime-ua.com;

sbypost.com;

open-ua.net;

prukraine.com;

proua.com.ua.

Суд обязал всех провайдеров и мобильных операторов на территории Украины ограничивать доступ к этим ресурсам.

Иск в суд подал Павел Барбул, бывший руководитель государственного предприятия "Спецтехноэкспорт". Он утверждал, что опубликованная этими 12 ресурсами информация якобы является "конфиденциальной".

[ + – ] Суд заблокировал "Апостроф", "Главком" и ряд других сайтов

[ + – ] Суд заблокировал "Апостроф", "Главком" и ряд других сайтов

Издание "Главком" отмечает, что 10 марта старший следователь Печерского управления полиции Василий Поплавский якобы подчеркнул безосновательность претензий Барбула и решил закрыть уголовное производство, поскольку в нем не было состава уголовного правонарушения.

Однако, несмотря на это, 24 марта ряд провайдеров и мобильных операторов якобы ограничили доступ к указанным 12 ресурсам.

[ + – ] Сайт "Апостроф" не работает Фото: Апостроф

"Судебное решение о блокировке сайтов по отмашке бывшего чиновника — это вопиющий прецедент, не имеющий ничего общего с соблюдением принципов свободы слова. Если так пойдет и дальше, то любое СМИ в нашей стране может быть закрыто по щелчку пальца, на том лишь основании, что его публикации не понравились людям с влиянием", — заявил главред "Апострофа" Денис Попович.

Напомним, в конце февраля 2021 года стало известно о том, что Голосеевский райсуд Киева по иску некоего гражданина Александра Пана, которому не нравилось то, как о нем писали в разное время всяческие интернет-издания, принял решение о блокировке 426 сайтов.

Впрочем, позже представители МВД заявили, что суд вынес неправомерное решение, а процессуальное руководство приняло решение о закрытии уголовного производства и об отмене ареста на имущественные права интеллектуальной собственности.