Блокировки 426 сайтов не будет, полиция закрыла уголовное производство, - МВД

В министерстве утверждают, что Голосеевский районный суд вынес неправомерное решение, в связи с чем будет проведено расследование.

Заместитель Антона Геращенко Надежда Максимец объяснила, по какой причине заблокировали ряд сайтов, и почему полиция закрыла уголовное производство. Об этом в комментарии для "Украинской правды" рассказала Максимец.

"25 февраля процессуальным руководителем принято решение о закрытии уголовного производства и одновременно об отмене ареста на имущественные права интеллектуальной собственности. Прокуратура инициировала проведение служебной проверки в связи с действиями служебных лиц Голосиевского управления полиции", — заявила Максимец.

По ее словам, прокурора не оповещали о заседании суда, и он также не получил его решения.

Замминистра Авакова Антон Геращенко в Фейсбуке более детально объяснил всю ситуацию.

По его словам, иск подал некий гражданин Александр Пан, которому не нравилось то, как о нем писали в разное время всяческие интернет-издания, называя мошенником и другими эпитетами. Поэтому он 17 декабря обратился в полицию с жалобой о якобы совершении против него мошеннических действий 426 сайтами.

После регистрации полицией обращения, адвокаты Пана обращаются в Голосеевский суд Киева с требованием наложить арест на сотни сайтов, писавших о нем. Судья Плахотнюк Екатерина, которую выбрала автоматическая система распределения дел, 4 февраля принимает решение о том, что все 426 сайтов размещали материалы, унижавших честь и достоинства Александра Пана. И исходя из этого накладывает на них арест.

Далее решение суда направляется следователю полиции, а также в Нацкомиссию по вопросам регулирования сферы связи и информатизации. Никаких реальных действий, которые бы принесли вред владельцам сайтов, по словам Геращенко, нанесено не было.

По отношению к судье Плахотнюк должна быть, по мнению Геращенко, внесена жалоба в Высший совет правосудия.

"Необходимо урегулировать законодательство про информацию, чтобы урегулировать отношения между прессой, правом на свободу слова и возможность фигурантам журналистских расследований цивилизованно отстаивать свою честь и достоинство, если их права были нарушены", — подытожил Геращенко.

Напомним, Голосиевский суд Киева потребовал у провайдеров блокировки 426 сайтов, среди них российское информагенство РБК, ряд украинских новостных сайтов, а также сайт для отслеживания статистики телеграм-каналов.

Ранее Киевский суд Харькова вынес решение о закрытии "кремлевских Телеграм-каналов".