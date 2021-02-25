Блокування 426 сайтів не буде, поліція закрила кримінальне провадження, — МВС

У міністерстві стверджують, що Голосіївський районний суд виніс неправомірне рішення, через що проведуть розслідування.

Заступник Антона Геращенка Надія Максимець пояснила, чому заблокували ряд сайтів, і чому поліція закрила кримінальне провадження. Про це в коментарі для "Української правди" розповіла Максимець.

"25 лютого процесуальним керівником прийнято рішення про закриття кримінального провадження і одночасно про скасування арешту на майнові права інтелектуальної власності. Прокуратура ініціювала проведення службової перевірки у зв'язку з діями службових осіб Голосіївського управління поліції", — заявила Максимець.

За її словами, прокурора не сповіщали про засідання суду, і він також не отримав його рішення.

Заступник міністра Авакова Антон Геращенко у Фейсбуці детальніше пояснив всю ситуацію.

За його словами, позов подав якийсь громадянин Олександр Пан, якому не подобалося те, як про нього писали в різний час всілякі інтернет-видання, називаючи шахраєм та іншими епітетами. Тому він 17 грудня звернувся в поліцію зі скаргою про нібито вчинення проти нього шахрайських дій 426 сайтами.

Після реєстрації поліцією звернення, адвокати Пана звертаються до Голосіївського суду Києва з вимогою накласти арешт на сотні сайтів, які писали про нього. Суддя Плахотнюк Катерина, яку вибрала автоматична система розподілу справ, 4 лютого приймає рішення про те, що все 426 сайтів розміщували матеріали, принижують честь та гідність Олександра Пана. І виходячи з цього накладає на них арешт.

Далі рішення суду направляється слідчому поліції, а також в Нацкомісію з питань регулювання сфери зв'язку та інформатизації. Ніяких реальних дій, які б завдали шкоди власникам сайтів, за словами Геращенко, нанесено не було.

Стосовно судді Плахотнюк повинна бути, на думку Геращенко, внесена скарга до Вищої ради правосуддя.

"Необхідно врегулювати законодавство про інформацію, щоб врегулювати відносини між пресою, правом на свободу слова і можливість фігурантам журналістських розслідувань цивілізовано відстоювати свою честь та гідність, якщо їх права порушили", — підсумував Геращенко.

Нагадаємо, Голосіївський суд Києва почав вимагати у провайдерів блокування 426 сайтів, серед них російське інформагенство РБК, ряд українських новинних сайтів, а також сайт для відстеження статистики телеграм-каналів.

Раніше Київський суд Харкова виніс рішення про закриття "кремлівських телеграм-каналів".