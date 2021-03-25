Суд заблокував ряд онлайн-ЗМІ, серед яких "Апостроф", "Главком" і "Антикор" (документ)

Незважаючи на те, що в поліції вже закрили кримінальне провадження, деякі провайдери та оператори обмежили доступ до цих сайтів.

18 лютого 2021 року Печерський районний суду Києва нібито прийняв рішення накласти арешт "на майнові права інтелектуальної власності" доменів 12 онлайн-видань. Про це повідомляється на сайті порталу "Апостроф".

Так, під блокування потрапили такі домени:

apostrophe.ua ( "Апостроф");

glavcom.ua ( "Главком");

anticor.com.ua ( "Антикор");

golos.ua ( "Голос");

grom-ua.org;

from-ua.com;

akcenty.com.ua;

crime-ua.com;

sbypost.com;

open-ua.net;

prukraine.com;

proua.com.ua.

Суд зобов'язав усіх провайдерів і мобільних операторів на території України обмежувати доступ до цих ресурсів.

Позов до суду подав Павло Барбул, колишній керівник державного підприємства "Спецтехноекспорт". Він стверджував, що опублікована цими 12 ресурсами інформація нібито є "конфіденційною".

[ + – ] Суд заблокував "Апостроф", "Главком" і ряд інших сайтів

[ + – ] Суд заблокував "Апостроф", "Главком" і ряд інших сайтів

Видання "Главком" зазначає, що 10 березня старший слідчий Печерського управління поліції Василь Поплавський нібито підкреслив безпідставність претензій Барбула і вирішив закрити кримінальне провадження, оскільки в ньому не було складу кримінального правопорушення.

Однак, незважаючи на це, 24 березня ряд провайдерів і мобільних операторів нібито обмежили доступ до вказаних 12 ресурсів.

[ + – ] Сайт "Апостроф" не працює Фото: Апостроф

"Судове рішення про блокування сайтів за вказівкою колишнього чиновника — це кричущий прецедент, який не має нічого спільного з дотриманням принципів свободи слова. Якщо так піде і далі, то будь-який ЗМІ в нашій країні може бути закритий після клацання пальця, на тій лише підставі, що його публікації не сподобалися впливовим людям", — заявив головний редактор "Апострофа" Денис Попович.

Нагадаємо, що в кінці лютого 2021 року стало відомо про те, що Голосіївський райсуд Києва за позовом якогось громадянина Олександра Пана, якому не подобалося те, як про нього писали в різний час всілякі інтернет-видання, прийняв рішення про блокування 426 сайтів.

Втім, пізніше представники МВС заявили, що суд виніс неправомірне рішення, а процесуальне керівництво прийняло рішення про закриття кримінального провадження та про скасування арешту на майнові права інтелектуальної власності.