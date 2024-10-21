Не знімайте бусифікацію та злочини ТЦК. Чому працівникам ЗМІ загрожують в'язницею за "фейки" про мобілізацію

Командування Сухопутних військ ЗСУ попередило представників ЗМІ та блогерів про кримінальну відповідальність за маніпуляції про процес мобілізації в Україні. До категорії "фейків" можуть потрапити відео бусифікації чоловіків і всі незаконні дії працівників ТЦК. Фокус з'ясував, для чого потрібні такі обмеження.

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Командування Сухопутних військ ЗСУ попередило блогерів і журналістів про кримінальну відповідальність за поширення фейків і маніпуляцій про мобілізацію в Україні. Фіксацію дій співробітників ТЦК можуть розцінити як перешкоджання роботі ЗСУ за статтею 114-1 Кримінального кодексу, за що передбачено від п'яти до восьми років в'язниці.

Військкоми займаються призовом українців до армії, паралельно органи влади проводять інформаційну кампанію з роз'яснення заходів мобілізації та спростування викривленої інформації в мережі.

"Будь-які викривлення та маніпулятивні тлумачення вимог чинного законодавства України щодо мобілізаційних заходів або розповсюдження не правдивої (компрометуючої) інформації слугують лише одній єдиній меті — підривати довіру суспільства до державних інституцій і Сил оборони України в цілому", — вважає командування.

Кожне зауваження до порушень у роботі ТЦК береться до уваги, вивчається, а незаконним діям військкомів нібито дається належна правова оцінка з усіма санкціями.

"Спекулятивні дії в інформаційному просторі, що полягають у прямих звинуваченнях нібито незаконних дій представників ТЦК, перевірятимуть правоохоронні органи в межах їхніх повноважень і компетенцій", — сказано в повідомленні.

Варто зазначити, що скандали під час проведення мобілізації здебільшого закінчуються для військкомів притягненням до дисциплінарної відповідальності. Прикладів притягнення до кримінальної відповідальності за бусифікацію громадян України у відкритому доступі не виявлено.

"Невдала комунікація": чи можна трактувати позицію командування Сухопутних військ як загрозу ЗМІ?

У попередженнях військового командування не уточнюється, які відомості відносяться до категорії "фейків і маніпуляцій" з приводу роботи ТЦК і правоохоронців. За словами голови Комітету Верховної Ради України з питань свободи слова, нардепа від "Голосу" Ярослава Юрчишина, настільки брутальне попередження про кримінальну відповідальність може трактуватися представниками медіаспільноти як тиск і погрози.

Висвітлення у ЗМІ та соцмережах чутливих для суспільства питань мобілізації, за словами політика, має супроводжуватися глибокою перевіркою інформації та виключенням емоційного тла.

"Росія дійсно зацікавлена у зриві мобілізації в Україні. Але у випадку з точкою зору Сухопутних військ ми бачимо невдалий приклад комунікації. Чи можна в цих заявах побачити елемент тиску на ЗМІ? Швидше так, ніж ні. У класичному розумінні це не тиск, а некоректне інформування і заклик. Потрібно не погрожувати, а роз'яснювати, адже українські ЗМІ — один із головних партнерів ЗСУ", — каже нардеп Фокусу.

Озвучені застереження за поширення фейків і маніпуляцій щодо перебігу мобілізації спрямовані на те, щоб українці перестали фіксувати на відео та повідомляти публічно про перевищення службових повноважень співробітниками ТЦК, упевнений старший партнер адвокатської компанії "Кравець і Партнери" Ростислав Кравець.

"Силова мобілізація, зв'язування рук і затягування в намисто — це все незаконна історія. Повноважень затримувати людей у військкомів немає, це виключно прерогатива Нацполіції", — зазначає він у бесіді з Фокусом.

Кримінальний кодекс України статтею 114-2 встановлює відповідальність за незаконну фото- і відеофіксацію переміщень підрозділів ЗСУ. Поширення даних про місце дислокації, переміщення, рух ЗСУ та інших українських військових формувань без отримання відповідних дозволів карається позбавленням волі на строк від п'яти до восьми років.

Стаття не стосується фіксації явних порушень прав і законних інтересів українців з боку військових або поліції. Закон прямо не забороняє знімати будівлі ТЦК, оскільки це — не колона техніки, не полігон і не склад боєприпасів.

ТЦК та ухилянти порушують законодавство України: як встановити справедливість?

Ярослав Юрчишин переконаний, що незаконну поведінку співробітників ТЦК і поліції під час мобілізаційних рейдів потрібно показувати і можна згодом оскаржувати в судах. Для цього українцям, за його словами, надали всі юридичні інструменти.

"Ухилянти теж порушують мобілізаційне законодавство. Межі коректності дій краще встановлювати не хайпом у соцмережах, а чіткою юридичною процедурою", — додав він.

Командування Сухопутних військ ЗСУ, на переконання Ростислава Кравця, взагалі не реагує на грубі правопорушення та перевищення повноважень працівниками ТЦК. Тим часом 17-та стаття Конституції України забороняє залучати підрозділи ЗСУ та інші військові формування для обмеження прав і свобод українців.

"Щодня ми бачимо факти перевищення повноважень, а суди не встановлюють порушення законодавства співробітниками ТЦК. Адекватної реакції з боку командування немає, але зате від громадян України вони вимагають виконувати закони. Українці і так дотримуються законів, а СБУ швидко вираховує і притягує до відповідальності всіх, хто дійсно заважає діяльності армії", — вказує юрист у спілкуванні з Фокусом.

Щоб виправити ситуацію у сфері мобілізації, потрібно розслідувати випадки порушення прав громадян працівниками ТЦК під час бусифікації, винести справедливі покарання і представити все це суспільству. Довіра до процесу мобілізації після цього може підвищитися, підсумував юрист.

Фокус раніше писав про покарання для користувачів і адміністраторів Telеgram-каналів, які повідомляють про місця роботи військкомів і поліції. Правоохоронці шукатимуть порушників у чатах "Де повістки?"

У Запоріжжі нещодавно військком вирішив вистрілити в повітря з автомата під час конфлікту з цивільними. За версією ТЦК, один із військовозобов'язаних не реагував на прохання показати документи і почав штовхати військкома.