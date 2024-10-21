Не снимайте бусификацию и преступления ТЦК. Почему работникам СМИ грозят тюрьмой за "фейки" о мобилизации

Командование Сухопутных войск ВСУ предупредило представителей СМИ и блогеров об уголовной ответственности за манипуляции о процессе мобилизации в Украине. В категорию "фейков" могут попасть видео бусификации мужчин и все незаконные действия работников ТЦК. Фокус выяснил, для чего нужны такие ограничения.

Related video

Командование Сухопутных войск ВСУ предупредило блогеров и журналистов об уголовной ответственности за распространение фейков и манипуляций о мобилизации в Украине. Фиксацию действий сотрудников ТЦК могут расценить как препятствие работе ВСУ по статье 114-1 Уголовного кодекса, за что полагается от пяти до восьми лет тюрьмы.

Военкомы занимаются призывом украинцев в армию, параллельно органы власти проводят информационную кампанию по разъяснению мер мобилизации и опровержению искаженной информации в сети.

"Любые искажения и манипулятивные толкования требований действующего законодательства Украины относительно мобилизационных мероприятий или распространение не правдивой (компрометирующей) информации служит лишь одной единственной цели — подрывать доверие общества к государственным институтам и Силам обороны Украины в целом", — считает командование.

Каждое замечание к нарушениям в работе ТЦК принимается во внимание, изучается, а незаконным действиям военкомов якобы дается надлежащая правовая оценка со всеми санкциями.

"Спекулятивные действия в информационном пространстве, заключающиеся в прямых обвинениях якобы незаконных действий представителей ТЦК, будут проверять правоохранительные органы в пределах их полномочий и компетенций", — сказано в сообщении.

Стоит отметить, что скандалы при проведении мобилизации в основном заканчиваются для военкомов привлечением к дисциплинарной ответственности. Примеров привлечения к уголовной ответственност за бусификацию граждан Украины в открытом доступе не обнаружено.

"Неудачная коммуникация": можно ли трактовать позицию командования Сухопутных войск как угрозу СМИ?

В предупреждениях военного командования не уточняется, какие сведения относятся к категории "фейков и манипуляций" по поводу работы ТЦК и правоохранителей. По словам главы Комитета Верховной Рады Украины по вопросам свободы слова, нардепа от "Голоса" Ярослава Юрчишина, столь грубое предупреждение об уголовной ответственности может трактоваться представителями медиа-сообщества как давление и угрозы.

Освещение в СМИ и соцсетях чувствительных для общества вопросов мобилизации, по словам политика, должно сопровождаться глубокой проверкой информации и исключением эмоционального фона.

"Россия действительно заинтересована в срыве мобилизации в Украине. Но в случае с точкой зрения Сухопутных войск мы видим неудачный пример коммуникации. Можно ли в этих заявлениях увидеть элемент давления на СМИ? Скорее да, чем нет. В классическом понимании это не давление, а некорректное информирование и призыв. Нужно не угрожать, а разъяснять, ведь украинские СМИ — один из главных партнеров ВСУ", — говорит нардеп Фокусу.

Озвученные предостережения за распространение фейков и манипуляций о ходе мобилизации направлены на то, чтобы украинцы перестали фиксировать на видео и сообщать публично о превышении служебных полномочий сотрудниками ТЦК, уверен старший партнер адвокатской компании "Кравец и Партнеры" Ростислав Кравец.

"Силовая мобилизация, связывание рук и затягивание в бусы — это все незаконная история. Полномочий задерживать людей у военкомов нет, это исключительно прерогатива Нацполиции", — отмечает он в беседе с Фокусом.

Уголовный кодекс Украины статьей 114-2 устанавливает ответственность за незаконную фото- и видеофиксацию перемещений подразделений ВСУ. Распространение данных о месте дислокации, перемещении, движении ВСУ и других украинских военных формирований без получения соответствующих разрешений наказывается лишением свободы сроком от пяти до восьми лет.

Статья не касается фиксации явных нарушений прав и законных интересов украинцев со стороны военных или полиции. Закон прямо не запрещает снимать здания ТЦК, так как это — не колонна техники, не полигон и не склад боеприпасов.

ТЦК и уклонисты нарушают законодательство Украины: как установить справедливость?

Ярослав Юрчишин убежден, что незаконное поведение сотрудников ТЦК и полиции во время мобилизационных рейдов нужно показывать и можно впоследствии обжаловать в судах. Для этого украинцам, по его словам, предоставили все юридические инструменты.

"Уклонисты тоже нарушают мобилизационное законодательство. Границы корректности действий лучше устанавливать не хайпом в соцсетях, а четкой юридической процедурой", — добавил он.

Командование Сухопутных войск ВСУ, по убеждению Ростислава Кравца, вообще не реагирует на грубые правонарушения и превышения полномочий работниками ТЦК. Между тем 17-я статья Конституции Украины запрещает привлекать подразделения ВСУ и другие военные формирования для ограничения прав и свобод украинцев.

"Каждый день мы видим факты превышения полномочий, а суды не устанавливают нарушение законодательства сотрудниками ТЦК. Адекватной реакции со стороны командования нет, но зато от граждан Украины они требуют выполнять законы. Украинцы и так соблюдают законы, а СБУ быстро вычисляет и привлекает к ответственности всех, кто действительно мешает деятельности армии", — указывает юрист в общении с Фокусом.

Чтобы исправить ситуацию в сфере мобилизации, нужно расследовать случаи нарушения прав граждан работниками ТЦК при бусификации, вынести справедливые наказания и представить все это обществу. Доверие процессу мобилизации после этого может повыситься, заключил юрист.

Фокус ранее писал о наказаниях для пользователей и администраторов Telеgram-каналов, сообщающих о местах работы военкомов и полиции. Правоохранители будут искать нарушителей в чатах "Где повестки?"

В Запорожье недавно военком решил выстрелить в воздух из автомата во время конфликта с гражданскими. По версии ТЦК, один из военнообязанных не реагировал на просьбы показать документы и начал толкать военкома.