Крюкова продовжує боротьбу за гідність: запрошення в суд отримав військовий Сініцин (фото)

Засідання відбудеться наприкінці жовтня. Раніше позови отримали блогер Ігор Лаченков та юрист Євген Пронін.

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Журналістка й ексзаступниця головного редактора видання "Страна.ua" Світлана Крюкова подала в суд на волонтера та офіцера ЗСУ Романа Сініцина (Балана). Він про це повідомив у соцмережах 11 вересня.

"Підсанкційна рус**ва п***а (на мою думку) свєта крюкова вирішила і зі мною посудитись у портновському Печерському суді. Ну до зустрічі", — написав військовослужбовець.

На підтвердження Сініцин опублікував скриншот з застосунку "Дія". З фото зрозуміло, що судове засідання призначено на 30 жовтня. Крючкова збирається захищати свою честь, гідність та ділову репутацію.

Пост Романа Сініцина від 11 вересня Фото: Скриншот

Сініцин — не перший: що передувало

Раніше стало відомо, що Крюкова подала в суд на блогера Ігоря Лаченкова та юриста Євгена Проніна. Вона збирається захищати в суді честь і гідність. Адвокат журналістки заявив, що вона страждає від медійної атаки й тиску, пообіцявши "цікавий процес".

Лаченков звинуватив СБУ у "кришуванні" Крючкової та описав ситуацію як повернення в часи до повномасштабної війни, коли проросійські діячі захищали себе у суді.

"Такий сюр, що в голові вже не вкладається", — підкреслив блогер.

За даними "Руху ЧЕСНО", Крюкова поширювала фейки про примусову українізацію та штрафи за спілкування російською, а також називала повідомлення про можливе вторгнення ЗС РФ "дезінформацією англосаксів". Її позбавили акредитації після поїздки у звільнений Херсон.

Нагадаємо, видання "Страна.ua" з 2021 року перебуває під санкціями, як і вебресурси, що забезпечують до порталу доступ. Попри блокування журналісти цього медіа продовжили активно працювати в Україні й навіть намагались взяти участь в премії "Молодий журналіст року". У 2022 році петиція про повну заборону видання набрала 25 622 голоси.