Крюкова продолжает борьбу за достоинство: приглашение в суд получил военный Синицын (фото)

Заседание состоится в конце октября. Ранее иски получили блогер Игорь Лаченков и юрист Евгений Пронин.

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Журналистка и экс-заместительница главного редактора издания "Страна.ua" Светлана Крюкова подала в суд на волонтера и офицера ВСУ Романа Синицына (Балана). Он об этом сообщил в соцсетях 11 сентября.

"Подсанкционная рус**вая п***а (по моему мнению) света крюкова решила и со мной посудиться в портновском Печерском суде. Ну до встречи", — написал военнослужащий.

В подтверждение Синицын опубликовал скриншот из приложения "Дія". Из фото понятно, что судебное заседание назначено на 30 октября. Крючкова собирается защищать свою честь, достоинство и деловую репутацию.

Пост Романа Синицына от 11 сентября Фото: Скриншот

Синицын — не первый: что предшествовало

Ранее стало известно, что Крюкова подала в суд на блогера Игоря Лаченкова и юриста Евгения Пронина. Она собирается защищать в суде честь и достоинство. Адвокат журналистки заявил, что она страдает от медийной атаки и давления, пообещав "интересный процесс".

Лаченков обвинил СБУ в "крышевании" Крючковой и описал ситуацию как возвращение во времена до полномасштабной войны, когда пророссийские деятели защищали себя в суде.

"Такой сюр, что в голове уже не укладывается", — подчеркнул блогер.

По данным "Руху ЧЕСНО", Крюкова распространяла фейки о принудительной украинизации и штрафах за общение на русском, а также называла сообщения о возможном вторжении ВС РФ "дезинформацией англосаксов". Ее лишили аккредитации после поездки в освобожденный Херсон.

Напомним, издание "Страна.ua" с 2021 года находится под санкциями, как и веб-ресурсы, обеспечивающие к порталу доступ. Несмотря на блокировку журналисты этого медиа продолжили активно работать в Украине и даже пытались принять участие в премии "Молодой журналист года". В 2022 году петиция о полном запрете издания набрала 25 622 голоса.