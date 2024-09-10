Журналистка Крюкова подала в суд на блогера Лаченкова, который якобы посягнул на ее честь и достоинство

Адвокат Крюковой утверждает, что на нее осуществлялась и осуществляется медийная атака и давление. Игорь Лаченков призвал СБУ "прекратить этот позор" и убрать тех, кто "тянул пророссийские нарративы еще очень давно".

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Журналистка и бывшая заместитель главного редактора интернет-издания "Страна.ua" подала в суд на блогера и волонтера Игоря Лаченкова и юриста Евгения Пронина. Об этом сообщил адвокат истицы Алексей Шевчук, а также Лаченков в своих соцсетях.

Крюкова в суде будет защищать свою честь и достоинство.

"Передаю привет всем, кто называл женщину-журналиста негативными высказываниями, иски уже в суде. Процесс обещает быть интересным", — написал Шевчук.

Фото: Скриншот

22 августа адвокат заявил, что на Крюкову осуществлялась и осуществляется медийная атака и давление.

"Подтверждаю, что в ближайшее время коллега адвокат Пронин и некоторые депутаты получат иски и интересный процесс", — отметил он.

Реакция Лаченкова

В свою очередь Лаченков в ответ "поблагодарил" СБУ, которая "крышует" Крюкову, потому что считает ее ресурс полезным для ИПСО и призвал "прекратить этот позор и наконец убрать всех этих г**н*едов, которые тянули сюда пророссийские нарративы еще очень давно". По его словам, это "такой сюр, что в голове уже не укладывается".

"Очень круто, что мы возвращаемся во времена до полномасштабной, когда рус**вые черти подавали на всех в суд и спокойно себе жили лучшую жизнь", — написал Игорь.

Евгений Пронин также отреагировал на иск. Он назвал "прекрасной тенденцией, когда пророссийские головы подают иски на тех, кто говорит, что они пророссийские головы".

Юрист также отметил, что Алексей Шевчук в свое время защищал в судах бывшего народного депутата Украины 9-го созыва от запрещенной политической партии ОПЗЖ, который был убит в Подмосковье, и бизнесмена и политика Геннадия Корбана

Сама Светлана Крюкова иск против Лаченкова и Пронина пока не комментировала.

Что известно о Светлане Крюковой

Светлана Крюкова с 2016 до 2022 года занимала должность заместителя главного редактора в издании"Страна.ua". В 2017 году она внесла залог за основателя этого медиа Игоря Гужву, которого обвиняли в вымогательстве 10 тысяч долларов от политика за неразмещение компрометирующей информации на сайте издания.

Согласно данным ОО "Рух ЧЕСНО", Крюкова распространяла ложную информацию о принудительной украинизации и штрафах за общение на русском языке. Также она называла сообщения о возможном вторжении России в Украину "дезинформацией англосаксов" накануне полномасштабной войны.

После освобождения ВСУ Херсона, она ездила туда в престур для журналистов, якобы от издания "360 новости", после чего ее лишили аккредитации.

Напомним, в августе 2021 году издание "Страна.ua" было включено в санкционный список СНБО за противоправную деятельность на территории Украины.