Журналістка Крюкова подала в суд на блогера Лаченкова, який нібито посягнув на її честь і гідність

Адвокат Крюкової стверджує, що на неї здійснювалась і здійснюється медійна атака та тиск. Ігор Лаченков закликав СБУ "припинити цю ганьбу" і прибрати тих, хто "тягнув проросійські наративи ще дуже давно".

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Журналістка і колишня заступниця головного редактора інтернет-видання "Страна.ua" подала в суд на блогера та волонтера Ігоря Лаченкова та юриста Євгена Проніна. Про це повідомив адвокат позивачки Олексій Шевчук, а також Лаченков у своїх соцмережах.

Крюкова у суді буде захищати свою честь і гідність.

"Передаю вітання усім, хто називав жінку-журналіста негативними висловами, позови вже в суді. Процес обіцяє бути цікавим", — написав Шевчук.

Фото: Скриншот

22 серпня адвокат заявив, що на Крюкову здійснювалась і здійснюється медійна атака та тиск.

"Підтверджую, що найближчим часом колега адвокат Пронін і деякі депутати отримають позови і цікавий процес", — зазначив він.

Реакція Лаченкова

Своєю чергою Лаченков у відповідь "подякував" СБУ, яка "кришує" Крюкову, тому що вважає її ресурс корисним для ІПСО і закликав "припинити цю ганьбу та нарешті прибрати всіх цих г**н*їдів, які тягнули сюди проросійські наративи ще дуже давно". За його словами, це "такий сюр, що в голові вже не вкладається".

"Дуже круто, що ми повертаємось в часи до повномасштабної, коли рус**ві чорти подавали на всіх до суду і спокійно собі жили найкраще життя", — написав Ігор.

Євген Пронін також відреагував на позов. Він назвав "файною тенденцією, коли проросійські голови подають позови на тих, хто каже що вони проросійські голови".

Юрист також зазначив, що Олексій Шевчук свого часу захищав у судах колишнього народного депутата України 9-го скликання від забороненої політичної партії ОПЗЖ, який був убитий у Підмосков'ї, і бізнесмена та політика Геннадія Корбана

Сама Світлана Крюкова позов проти Лаченкова і Проніна наразі не коментувала.

Що відомо про Світлану Крюкову

Світлана Крюкова з 2016 до 2022 року обіймала посаду заступниці головного редактора у виданні "Страна.ua". У 2017 році вона внесла заставу за засновника цього медіа Ігоря Гужву, якого звинувачували у вимаганні 10 тисяч доларів від політика за нерозміщення компрометувальної інформації на сайті видання.

Згідно з даними ГО "Рух ЧЕСНО", Крюкова поширювала неправдиву інформацію про примусову українізацію та штрафи за спілкування російською мовою. Також вона називала повідомлення про можливе вторгнення Росії в Україну "дезінформацією англосаксів" напередодні повномасштабної війни.

Після звільнення ЗСУ Херсону, вона їздила туди у престур для журналістів, нібито від видання "360 новини", після чого її позбавили акредитації.

Нагадаємо, у серпні 2021 році видання "Страна.ua" було включено до санкційного списку РНБО за протиправну діяльність на території України.