Набрала свыше 25 тысяч: Зеленский отреагировал на петицию о запрете "Страна.ua"

Петиция была направлена на рассмотрение секретарю СНБО Украины Алексею Данилову с просьбой принять меры в соответствии с действующим законодательством.

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Президент Украины Владимир Зеленский ответил на электронную петицию о "надлежащем блокировании и полном прекращении сотрудничества госорганов с пророссийским изданием strana.ua", которая набрала 25 622 голоса.

Глава государства рассмотрел петицию и направил ее на рассмотрение секретарю СНБО Украины Алексею Данилову с просьбой принять меры реагирования в соответствии с требованиями действующего законодательства Украины, а также проинформировать инициатора петиции Романа Балана.

"В условиях вооруженной агрессии российской федерации и активного использования ею различных форм гибридной войны против Украины вопросы защиты отечественного информационного пространства требуют постоянного внимания и безотлагательного реагирования со стороны соответствующих государственных институтов", — говорится в ответе президента.

Зеленский подчеркнул, что к ресурсу "Страна.ua" уже дважды применялись персональные специальные экономические и другие ограничительные меры. В частности речь идет о решении СНБО от 20 августа 2021 "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", а также о введенном в действие Указе Президента Украины от 20 августа 2021 года № 376/2021. А 30 декабря того же года ограничения были введены и против соответствующих веб-ресурсов, которые обеспечивают доступ к порталу "Страна.ua".

Медийный скандал с участием журналистов "Страны"

Отметим, что несмотря на блокировку ресурсов и введенные ограничения, "Страна.ua" продолжает активно работать в Украине. Более того журналисты издания успели поучаствовать в медийном скандале в связи с тем, что они пытались номинироваться на престижную премию "Молодой журналист года" Thomson Foundation 2022, которую могут получить журналисты в возрасте до 30 лет за авторские материалы на важные социальные темы.

В частности журналистка Анастасия Товт записала для издания интервью с представителем Ивановского сельсовета в Киевской области Надеждой Бирюк, в котором речь шла о спасенных работах художницы Марии Приймаченко.

Участие в конкурсе журналистки "Страны" не понравилось номинантам из "hromadske" — они обратились к организаторам конкурса с требованием исключить материал Товт из соревнования и заявили, что в противном случае не станут участвовать в конкурсе.

В ситуацию вмешался и министр культуры Александр Ткаченко, который возмутился тем, что в конкурсе участвует "корреспондент пророссийского издания". В итоге интервью Товт было исключено из шорт-листа Thomson Foundation.

Ранее сообщалось, что в августе 2021 в СБУ официально прокомментировали санкции, которые были введены СНБО против главреда "Страны" Игоря Гужвы. В ведомстве отметили, что ограничения направлены на защиту населения Украины и противодействие российской агрессии.