Набрала понад 25 тисяч: Зеленський відреагував на петицію про заборону "Страна.ua"

Петиція була спрямована на розгляд секретарю РНБО України Олексію Данілову з проханням вжити заходів відповідно до чинного законодавства.

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Президент України Володимир Зеленський відповів на електронну петицію про "належне блокування і повне припинення співпраці держорганів з проросійським виданням strana.ua", яка набрала 25 622 голоси.

Глава держави розглянув петицію та спрямував її на розгляд секретареві РНБО України Олексію Данілову з проханням вжити заходів реагування відповідно до вимог чинного законодавства України, а також проінформувати ініціатора петиції Романа Балана.

"В умовах збройної агресії російської федерації та активного використання нею різних форм гібридної війни проти України питання захисту вітчизняного інформаційного простору вимагають постійної уваги та невідкладного реагування з боку відповідних державних інститутів", — йдеться у відповіді президента.

Зеленський наголосив, що до ресурсу "Страна.ua" вже двічі застосовувалися персональні спеціальні економічні й інші обмежувальні заходи. Зокрема йдеться про рішення РНБО від 20 серпня 2021 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)", а також про чинний Указ Президента України від 20 серпня 2021 року № 376/2021. А 30 грудня того ж року обмеження було запроваджено і проти відповідних вебресурсів, які забезпечують доступ до порталу "Страна.ua".

Медійний скандал за участю журналістів "Страны"

Зазначимо, що незважаючи на блокування ресурсів і запроваджені обмеження, "Страна.ua" продовжує активно працювати в Україні. Ба більше, журналісти видання встигли взяти участь у медійному скандалі у зв'язку з тим, що вони намагалися номінуватися на престижну премію "Молодий журналіст року" Thomson Foundation 2022, яку можуть отримати журналісти віком до 30 років за авторські матеріали на важливі соціальні теми.

Зокрема журналістка Анастасія Товт записала для видання інтерв'ю з представницею Іванівської сільради у Київській області Надією Бірюк, у якому йшлося про врятовані роботи художниці Марії Приймаченко.

Участь у конкурсі журналістки "Страны" не сподобалася номінантам із "hromadske" — вони звернулися до організаторів конкурсу з вимогою виключити матеріал Товт зі змагання та заявили, що інакше не братимуть участі у конкурсі.

У ситуацію втрутився і міністр культури Олександр Ткаченко, котрий обурився тим, що в конкурсі бере участь "кореспондент проросійського видання". Зрештою інтерв'ю Товт було виключено із шорт-листа Thomson Foundation.

Раніше повідомлялося, що в серпні 2021 року в СБУ офіційно прокоментували санкції, які були введені РНБО проти головного редактора "Страны" Ігоря Гужви. У відомстві зазначили, що обмеження спрямовані на захист населення України та протидію російській агресії.