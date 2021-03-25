Украина может рассмотреть возможность подачи воды в Крым, – Кравчук

Вероятной причиной такого решения, по мнению Кравчука, может стать гуманитарная катастрофа на полуострове.

Глава украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что Украина может рассмотреть возможность подачи воды в оккупированный Крым. При этом он уточнил, что это произойдет лишь в случае гуманитарной катастрофы на полуострове.

Об этом он сказал в эфире телеканала Дом.

"Я всегда делал акцент: не просто давать воду, а если произойдёт, чего я не хотел бы, гуманитарная катастрофа в Крыму с точки зрения обеспечения водой", – сказал Кравчук.

Он добавил, что Украина не будет подавать воду в Крым из-за желания России.

"Вопрос о воде отдельно может быть рассмотрен в случае гуманитарной катастрофы, а не в плане "дай воду, потому что этого хочет Россия", – сказал Кравчук.

Он напомнил, что всю ответственность за происходящее в Крыму несет оккупант, в частности за обеспечение населения водой.

"Я руководствуюсь международными нормами, а именно: страна, оккупировавшая любую территорию, несёт полную ответственность за жизнь людей на этой территории. За политику, которую она там проводит, за состояние народа. Это ответственность оккупационной власти, а не Украины", – сказал Кравчук.

Первый президент Украины также отметил, что подачу воды в Крым невозможно было бы обеспечить в короткое время, даже если бы там наступила гуманитарная катастрофа.

"Это не делается так, что случилась катастрофа – и сразу совершаются какие-то действия. Как во всём мире выглядит такой процесс: обсуждается вопрос, принимаются решения на определённых условиях, и только после этого можно говорить, как и что будет делаться", – сказал Кравчук.

Напомним, 12 февраля глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что согласился бы пустить воду в аннексированный Крым в обмен на контроль Украины над границей на Донбассе. Однако уже потом заявил, что это его личная позиция, сказанная в ответ на вопрос ведущего.

В ответ пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что Крым не может быть объектом каких-либо разменов.

Комитет Верховной Рады по правам человека считает невозможной поставку воды в аннексированный Крым до его деоккупации.