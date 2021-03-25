Україна може розглянути можливість подачі води в Крим, — Кравчук

Ймовірною причиною такого рішення, на думку Кравчука, може стати гуманітарна катастрофа на півострові.

Голова української делегації в Тристоронній контактній групі (ТКГ) Донбасу Леонід Кравчук заявив, що Україна може розглянути можливість подачі води в окупований Крим. При цьому він уточнив, що це відбудеться лише в разі гуманітарної катастрофи на півострові.

Про це він сказав в ефірі телеканалу Дом.

"Я завжди робив акцент: не просто давати воду, а якщо станеться, чого я не хотів би, гуманітарна катастрофа в Криму з точки зору забезпечення водою", — сказав Кравчук.

Він додав, що Україна не буде подавати воду в Крим через бажання Росії.

"Питання про воду окремо може бути розглянуто у разі гуманітарної катастрофи, а не в плані "дай воду, тому що цього хоче Росія", — сказав Кравчук.

Він нагадав, що всю відповідальність за те, що відбувається в Криму, несе окупант, зокрема, за забезпечення населення водою.

"Я керуюся міжнародними нормами, а саме: країна, яка окупувала будь-яку територію, несе повну відповідальність за життя людей на цій території. За політику, яку вона там проводить, за стан народу. Це відповідальність окупаційної влади, а не України", — сказав Кравчук .

Перший президент України також зазначив, що подачу води до Криму неможливо було б забезпечити за короткий час, навіть якщо б там настала гуманітарна катастрофа.

"Це не робиться так, що трапилася катастрофа — і відразу відбуваються якісь дії. Як у всьому світі виглядає такий процес: обговорюється питання, приймаються рішення на певних умовах, і тільки після цього можна говорити, як і що буде робитися", — сказав Кравчук.

Нагадаємо, що 12 лютого голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що погодився б пустити воду в анексований Крим в обмін на контроль України над кордоном на Донбасі. Однак уже потім заявив, що це його особиста позиція, сказана у відповідь на запитання ведучого.

У відповідь прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков сказав, що Крим не може бути об'єктом будь-яких обмінів.

Комітет Верховної Ради з прав людини вважає неможливим постачання води в анексований Крим до його деокупації.