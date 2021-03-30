Степанов приказал проверить данные о загруженности коек в Харькове и Одессе
Минздрав cравнит реальные показатели с информацией, которую больницы отправляют в систему MedData.
Министр здравоохранения Максим Степанов распорядился провести проверку медучреждений Харькова и Одессы, которые лечат больных с COVID-19. Документ, подписанный 29 марта, приводит портал "Depo Харьков".
Ревизию проведут в 13 харьковских и 6 одесских медицинских учреждениях. Такое распоряжение получили глава Национальной службы здоровья, а также руководители Харьковского и Одесского областных лабораторных центров.
Сотрудники региональных органов НСЗУ должны проверить больницы по таким критериям:
- количество коек, фактически выделенных для размещения коронавирусных больных;
- количество коек, обеспеченных кислородом;
- количество занятых койко-мест, обеспеченных или не обеспеченных кислородом.
Проверяющие обязаны до 1 апреля отчитаться о результатах проверки Штабу по лквидации последствий, связанных с распространением COVID-19. После этого штаб должен сверить полученные результаты с данными, которые медучреждения Харькова и Одессы указывают в аналитической системе MedData. Кроме того, специалистам нужно определить фактический уровень подготовки больниц в указанных городах.
По официальным данным, по состоянию на 29 марта в Харьковской области были заняты 47%, а в Одесской области — 66% коек с подачей кислорода.
Накануне стало известно, что коронавирусных больных отправляют из Харькова в больницу города Лозовая, где и так заняты все койки. Замглавы территориального медицинского объединения Александр Иваненко пожаловался, что пациентов без предупреждения везут к ним из соседних районов. Областные власти не реагируют на сообщения о загруженности городской больницы. Сейчас город Лозовая входит в "красную" зону адаптивного карантина.
Писали также, что 29 марта количество занятых коек с подачей кислорода по Украине составило 53,93%. Больше всего мест для больных COVID-19 заполнены в таких регионах:
- Киев – 86,50% занятых коек;
- Киевская область – 77,29%;
- Житомирская область – 76,00%;
- Львовская область – 70,32%;
- Николаевская область – 69,81%.