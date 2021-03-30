Степанов приказал проверить данные о загруженности коек в Харькове и Одессе

Минздрав cравнит реальные показатели с информацией, которую больницы отправляют в систему MedData.

Министр здравоохранения Максим Степанов распорядился провести проверку медучреждений Харькова и Одессы, которые лечат больных с COVID-19. Документ, подписанный 29 марта, приводит портал "Depo Харьков".

Ревизию проведут в 13 харьковских и 6 одесских медицинских учреждениях. Такое распоряжение получили глава Национальной службы здоровья, а также руководители Харьковского и Одесского областных лабораторных центров.

Сотрудники региональных органов НСЗУ должны проверить больницы по таким критериям:

количество коек, фактически выделенных для размещения коронавирусных больных;

количество коек, обеспеченных кислородом;

количество занятых койко-мест, обеспеченных или не обеспеченных кислородом.

Проверяющие обязаны до 1 апреля отчитаться о результатах проверки Штабу по лквидации последствий, связанных с распространением COVID-19. После этого штаб должен сверить полученные результаты с данными, которые медучреждения Харькова и Одессы указывают в аналитической системе MedData. Кроме того, специалистам нужно определить фактический уровень подготовки больниц в указанных городах.

[ + – ] Распоряжение главы Минздрава Максима Степанова Фото: Depo Харьков

[ + – ] Текст распоряжения Максима Степанова о проверках Фото: Depo Харьков

[ + – ] Дополнение к распоряжению Степанова Фото: Depo Харьков

По официальным данным, по состоянию на 29 марта в Харьковской области были заняты 47%, а в Одесской области — 66% коек с подачей кислорода.

Накануне стало известно, что коронавирусных больных отправляют из Харькова в больницу города Лозовая, где и так заняты все койки. Замглавы территориального медицинского объединения Александр Иваненко пожаловался, что пациентов без предупреждения везут к ним из соседних районов. Областные власти не реагируют на сообщения о загруженности городской больницы. Сейчас город Лозовая входит в "красную" зону адаптивного карантина.

Писали также, что 29 марта количество занятых коек с подачей кислорода по Украине составило 53,93%. Больше всего мест для больных COVID-19 заполнены в таких регионах: