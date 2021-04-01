Кулеба поговорил с Блинкеным: Вашингтон пристально следит за действиями России

Глава МИД проинформировал госсекретаря США об обострении ситуации на востоке Украины и нежелании РФ придерживаться режима прекращения огня.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с главой Госдепа США Энтони Блинкеном, в ходе которого стороны обсудили ситуацию на востоке Украины и взаимодействие двух стран в политической сфере и сфере безопасности.

Об этом глава МИД написал в Twitter.

"Я провел содержательный и предметный разговор с Государственным секретарем США Энтони Блинкеном на фоне системного обострения Россией ситуации с безопасностью на востоке Украины и в Крыму", – написал министр.

Кулеба проинформировал Блинкена об обострении Россией ситуации на линии разграничения на Донбассе и ее нежелании придерживаться режима прекращения огня. Особое внимание он уделил событиям 26 марта, когда погибли четыре украинских военнослужащих.

Как сообщает МИД, Блинкен отметил, что Вашингтон пристально следит за действиями России, а также заверил, что США будут твердо поддерживать Украину.

"Энтони Блинкен отметил, что Вашингтон пристально следит за действиями России, и заверил, что США продолжат в дальнейшем неуклонно поддерживать Украину в защите ее суверенитета и территориальной целостности", – говорится в сообщении.

Это был уже второй телефонный разговор Кулебы и Блинкена.

Напомним, 1 февраля состоялся первый телефонный разговор главы МИД Украины с государственным секретарем США Энтони Блинкеном. В ходе разговора министры подтвердили важность стратегического партнерства между Украиной и США.