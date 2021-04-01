Кулеба поговорил с Блинкеным: Вашингтон пристально следит за действиями России
Глава МИД проинформировал госсекретаря США об обострении ситуации на востоке Украины и нежелании РФ придерживаться режима прекращения огня.
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с главой Госдепа США Энтони Блинкеном, в ходе которого стороны обсудили ситуацию на востоке Украины и взаимодействие двух стран в политической сфере и сфере безопасности.
Об этом глава МИД написал в Twitter.
"Я провел содержательный и предметный разговор с Государственным секретарем США Энтони Блинкеном на фоне системного обострения Россией ситуации с безопасностью на востоке Украины и в Крыму", – написал министр.
Кулеба проинформировал Блинкена об обострении Россией ситуации на линии разграничения на Донбассе и ее нежелании придерживаться режима прекращения огня. Особое внимание он уделил событиям 26 марта, когда погибли четыре украинских военнослужащих.
Как сообщает МИД, Блинкен отметил, что Вашингтон пристально следит за действиями России, а также заверил, что США будут твердо поддерживать Украину.
"Энтони Блинкен отметил, что Вашингтон пристально следит за действиями России, и заверил, что США продолжат в дальнейшем неуклонно поддерживать Украину в защите ее суверенитета и территориальной целостности", – говорится в сообщении.
Это был уже второй телефонный разговор Кулебы и Блинкена.
Напомним, 1 февраля состоялся первый телефонный разговор главы МИД Украины с государственным секретарем США Энтони Блинкеном. В ходе разговора министры подтвердили важность стратегического партнерства между Украиной и США.