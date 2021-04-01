Кулеба поговорив з Блінкеном: Вашингтон пильно стежить за діями Росії
Голова МЗС поінформував держсекретаря США про загострення ситуації на сході України і небажання РФ дотримуватися режиму припинення вогню.
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з головою Держдепу США Ентоні Блінкеном, у ході якої сторони обговорили ситуацію на сході України і взаємодію двох країн у політичній та безпековій сферах.
Про це голова МЗС написав у Twitter.
"Я провів змістовну і предметну розмову з Державним секретарем США Ентоні Блінкеном на фоні системного загострення Росією ситуації з безпекою на сході України і в Криму", — написав міністр.
Кулеба поінформував Блінкена про загострення Росією ситуації на лінії розмежування на Донбасі і її небажання дотримуватися режиму припинення вогню. Особливу увагу він приділив подіям 26 березня, коли загинули чотири українських військовослужбовців.
Як повідомляє МЗС, Блінкен зазначив, що Вашингтон пильно стежить за діями Росії, а також запевнив, що США будуть твердо підтримувати Україну.
"Ентоні Блінкен зазначив, що Вашингтон пильно стежить за діями Росії, і запевнив, що США продовжать надалі неухильно підтримувати Україну в захисті її суверенітету і територіальній цілісності", — йдеться в повідомленні.
Це була вже друга телефонна розмова Кулеби і Блінкена.
Нагадаємо, що 1 лютого відбулася перша телефонна розмова голови МЗС України з державним секретарем США Ентоні Блінкеном. У ході розмови міністри підтвердили важливість стратегічного партнерства між Україною і США.