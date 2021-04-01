"Декларацию покажи": политтехнологу Петрову отказали в участии в благотворительном аукционе

Лотом выступала встреча с Михаилом Ткачом, журналистом программы "Схемы: коррупция в деталях – RFERL", цена нее стартовала с 2 тысяч гривен, Петров сделал ставку в 30 тысяч.

Скандально известному блогеру, продюсеру и политтехнологу Владимиру Петрову отказали в участии на благотворительном аукционе. Аукцион организовали в помощь четырехмесячному Дмитрию Свичинскому, который страдает от спинной мышечной атрофии и на лечение, которому нужно не менее 65 миллионов гривен.

Одним из лотов выступила встреча и беседа с Михаилом Ткачом, журналистом программы "Схемы: коррупция в деталях – RFERL" на "Радио Свобода" со стартовой ценой в 2000 гривен.

Владимир Петров сделал ставку в 20 тысяч гривен, потом поднял ее до 30 тысяч. Однако организаторы аукциона запросили его декларацию о доходах и засомневались в том, что он может покрыть всю сумму.

Они напомнили, что на "любые попытки манипулировать вопросом с аукционом" отреагирует "все здоровое человечество". И отметили, что, если "люди, которые стоят за вами (Владимиром Петровым – ред.), готовы покрыть остаток суммы, которую необходимо собрать — мы готовы продолжать с ними аукцион. В противном случае, это трата времени реальных людей".

Некоторые в комментариях удивились тому факту, что лот был не принят.

Однако некоторые напомнили про прошлое Петрова и выразили сомнение, что его ставка была продиктована только желанием помочь больному ребенку.

Сам Петров написал про благотворительный аукцион пост из которого так и неясно, была ли принята его ставка.

Владимир Петров – блогер, политтехнолог, журналист. Стал популярным благодаря ЖЖ в котором вел страницу под ником Lumpen. В 2010 году Владимир Петров зарегистрировал "Информационное агентство B & D". Шеф-редактором в нем стал телеведущий Алексей Дурнев. В 2011 году компания Владимира Петрова Lumpen production купила 50 % онлайн-таблоида ragu.li. В 2015 году Владимир Петров стал ведущим "Люмпен Шоу". Последний проект Владимира Петрова — YouTube-канал "Исландия".

Также знаменит участием в нескольких громких скандалах. Именно он вел от имени Арсения Яценюка его страницу в "Живом журнале"под ником arseniy2010. Однако 8 августа 2009 года, отвечая на вопрос юзера посетителю myx0matos, Петров забыл перелогинится и ответил буквально следующее: "И вообщем подхожу я к твоей маме и с***у ей в рот. заступишься за мамочку или промолчишь ссікливое гавно? Думаю, что ті промолчишь, потому что ві п***дары московские всегда молчите когда вам правду говоришь! Бхагагагагагага!!!!", но от имени arseniy2010. Владимир Петров срочно удалил комментарий и продублировал его уже от своего имени, но было поздно — Яндекс сохранил в кеше "комментарий кандидата в президенты Украины".

В 2018 году и Петров и блогер Барабошко, с которым они сотрудничали и раньше, были задействованы в скандале с сексуальными домогательствами. Студентка КПИ Наталья Бурейко сначала обвинила замначальника Департамента защиты экономики Нацполиции Александра Варченко в сексуальных домогательствах и угрозах, однако позже отказалась от своих слов. Сотрудники военной прокуратуры задержали Петрова по подозрении в организации секс-скандала. Меру пресечения скандальному политтехнологу Владимиру Петрову суд выбирал в закрытом режиме. Его отправили под домашний арест до 28 января 2019 года.