"Декларацію покажи": політтехнологу Петрову відмовили в участі у благодійному аукціоні

Лотом виступала зустріч з Михайлом Ткачем, журналістом програми "Схеми: корупція в деталях — RFERL", ціна неї стартувала з 2 тисяч гривень, Петров зробив ставку 30 тисяч.

Скандально відомому блогеру, продюсеру і політтехнологу Володимиру Петрову відмовили в участі на благодійному аукціоні. Аукціон організували для допомоги чотиримісячному Дмитру Свічинському, який страждає від спинної мʼязової атрофії і на лікування якому потрібно не менше 65 мільйонів гривень.

Одним з лотів виступила зустріч і розмова з Михайлом Ткачем, журналістом програми "Схеми: корупція в деталях — RFERL" на "Радіо Свобода" зі стартовою ціною 2000 гривень.

Володимир Петров зробив ставку 20 тисяч гривень, потім підняв її до 30 тисяч. Однак організатори аукціону попросили його декларацію про доходи і засумнівалися у тому, що він може покрити всю суму.

Вони нагадали, що на "будь-які спроби маніпулювати питанням з аукціоном "відреагує" все здорове людство". І зазначили, що якщо "люди, які стоять за вами (Володимиром Петровим — ред.), готові покрити залишок суми, яку необхідно зібрати — ми готові продовжувати з ними аукціон. В іншому випадку, це трата часу реальних людей".

Деякі в коментарях здивувалися тому факту, що лот не прийняли.

Однак деякі нагадали про минуле Петрова і висловили сумнів, що його ставка була продиктована тільки бажанням допомогти хворій дитині.

Сам Петров написав про благодійний аукціон пост з якого так і неясно, чи прийняли його ставку.

Володимир Петров — блогер, політтехнолог, журналіст. Став популярним завдяки ЖЖ у якому вів сторінку під ніком Lumpen. У 2010 році Володимир Петров зареєстрував "Інформаційне агентство B&D". Шеф-редактором у ньому став телеведучий Олексій Дурнєв. У 2011 році компанія Володимира Петрова Lumpen production купила 50% онлайн-таблоїда ragu.li. У 2015 році Володимир Петров став ведучим "Люмпен Шоу". Останній проект Володимира Петрова — YouTube-канал "Ісландія".

Також знаменитий участю в декількох гучних скандалах. Саме він вів від імені Арсенія Яценюка його сторінку у "Живому журналі" під ніком arseniy2010. Проте 8 серпня 2009 року, відповідаючи на запитання користувача відвідувачеві myx0matos, Петров забув перелогінитися і відповів буквально наступне: "И вообщем подхожу я к твоей маме и с***у ей в рот. заступишься за мамочку или промолчишь ссікливое гавно? Думаю, что ті промолчишь, потому что ві п***дары московские всегда молчите когда вам правду говоришь! Бхагагагагагага!!!!", але від імені arseniy2010. Володимир Петров терміново видалив коментар і продублював його вже від свого імені, але було пізно — Яндекс зберіг у кеші "коментар кандидата в президенти України".

У 2018 році і Петров і блогер Барабошко, з яким вони співпрацювали і раніше, були задіяні у скандалі з сексуальними домаганнями. Студентка КПІ Наталія Бурейко спочатку звинуватила заступника начальника Департаменту захисту економіки Нацполіції Олександра Варченка у сексуальних домаганнях і погрозах, проте пізніше відмовилася від своїх слів. Співробітники військової прокуратури затримали Петрова у підозрі в організації секс-скандалу. Запобіжний захід скандальному політтехнологу Володимиру Петрову суд вибирав у закритому режимі. Його відправили під домашній арешт до 28 січня 2019 року.