Джо Байден и Владимир Зеленский поговорили по телефону

Этот разговор стал четвертым, проведенный на самом высоком уровне между Украиной и США. Ранее общались министры обороны и главы администраций

Президент США Джо Байден и президент Украины впервые поговорили с того момента, как Байден вступил в должность. Об этом сообщил источник в Офисе президента, пишет LIGA.

Собеседник отметил, что разговор только закончился. Сейчас Офис Президента готовит сообщение с итогами разговора.

Также стало известно, что круг вопросов был широким, а разговор полноценным. К общению обе стороны готовились заранее, обсуждали реформы, факторы, способствующие укреплению Украины и необходимость избегать ошибок предшественников нынешней украинской власти. Разговор длился не менее 45 минут.

Ранее, по данным ресурса Politico, планировалось, что звонок Байдена состоится на фоне сообщений о наращивании российской военной мощи на востоке Украины.

Один из источников Politico, знакомый с разговором, сказал, что украинская сторона настаивала на звонке Зеленский-Байден в течение нескольких недель, в том числе в недавнем разговоре между советником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном и главой ОП Андреем Ермаком.

Украинские чиновники выступали за демонстрацию поддержки Байдена на фоне возобновившихся боев на Донбассе, в результате которых на прошлой неделе погибли четверо украинских военных.