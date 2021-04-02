Джо Байден і Володимир Зеленський поговорили по телефону

Ця розмова стала четвертою, проведена на найвищому рівні між Україною та США. Раніше спілкувалися міністри оборони та глави адміністрацій

Президент США Джо Байден і президент України вперше поговорили з того моменту, як Байден вступив на посаду. Про це повідомило джерело в Офісі президента, пише LIGA.

Співрозмовник зазначив, що розмова тільки закінчилася. Зараз Офіс Президента готує повідомлення з підсумками розмови.

Також стало відомо, що коло питань було широким, а розмова повноцінною. До спілкування обидві сторони готувалися заздалегідь, обговорювали реформи, фактори, що сприяють зміцненню України та необхідність уникати помилок попередників нинішньої української влади. Розмова тривала не менше 45 хвилин.

Раніше, за даними ресурсу Politico, планувалося, що дзвінок Байдена відбудеться на тлі повідомлень про нарощування російської військової могутності на сході України.

Одне з джерел Politico, знайоме з розмовою, сказало, що українська сторона наполягала на дзвінку Зеленський-Байден протягом декількох тижнів, зокрема в нещодавній розмові між радником президента США з нацбезпеки Джейком Салліваном і главою ОП Андрієм Єрмаком.

Українські чиновники виступали за демонстрацію підтримки Байдена на тлі боїв, що відновилися на Донбасі, внаслідок яких минулого тижня загинули четверо українських військових.