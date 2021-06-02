Советник главы Офиса президента Милованов стал руководителем набсовета "Укроборонпрома"

Пресс-служба концерна сообщила, что за нового главу набсовета проголосовали единогласно.

Внештатный советник главы Офиса президента Тимофей Милованов был избран новым главой наблюдательного совета "Укроборонпрома". Об этом сообщает пресс-служба концерна в Facebook.

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Отмечается, что во время прошедшего 1 июня заседания обновленного состава набсовета за кандидатуру Милованова на эту должность проголосовали единогласно.

На текущий момент в набсовет входят пять членов: сам Милованов, первый замминистра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Валерий Иващенко, бывший директор Агентства исследовательских проектов по обороне (DARPA) Энтони Дж. Тетер и промышленники Александр Носов с Ростиславом Шурмой.

В "Укроборонпроме" напомнили, что к полномочиям набсовета концерна относятся: утверждение стратегии развития и направлений деятельности концерна и осуществление контроля за выполнением концерном и его предприятиями возложенных на них задач в сфере оборонно-промышленного комплекса и военно-технического сотрудничества.

Пресс-служба "Укроборонпрома" также сообщила, что на вчерашнее заседание набсовета выносились, в том числе, вопросы о необходимости анализа жизнестойкости предприйтий-участников концерна и разработки корпоративной стратегии реформирования концерна и его участников, в том числе — стратегии развития отраслевых объединений.

"Реформа Укроборонпрома позволяет превратить предприятия государственного оборонно-промышленного комплекса на хозяйственные общества в максимально короткие сроки. Это автоматически откроет доступ к капиталу, инвестиций и международного трансфера технологий", — отметил новый глава набсовета концерна Милованов, комментируя необходимость принятия во втором чтении законопроекта №3822.

Отметим, Тимофей Милованов является почетным президентом Киевской школы экономики. С августа 2019 по март 2020 года он был главой Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины. С декабря 2019 года он входит в Национальный инвестиционный совет страны. В ноябре 2020 года Милованова назначили внештатным советником главы Офиса президента Украины Андрея Ермака.

Напомним, недавно Милованов рассказывал историю о том, как у него появилось прозвище "дебил". Новый глава набсовета "Укроборонпрома" заявлял, что его сильно обижает этот ярлык.