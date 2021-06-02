Радник голови Офісу президента Милованов став керівником наглядової ради "Укроборонпрому"

Пресслужба концерну повідомила, що за нового голову наглядової ради проголосували одноголосно.

Позаштатний радник голови Офісу президента Тимофій Милованов був обраний новим головою наглядової ради "Укроборонпрому". Про це повідомляє пресслужба концерну у Facebook.

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Зазначається, що під час засідання, яке відбулося 1 червня, оновлений склад наглядової ради за кандидатуру Милованова на цю посаду проголосував одноголосно.

На поточний момент у наглядову раду входять п'ять членів: сам Милованов, перший заступник міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Валерій Іващенко, колишній директор Агентства дослідних проектів з оборони (DARPA) Ентоні Дж. Тетер і промисловці Олександр Носов з Ростиславом Шурмою.

В "Укроборонпромі" нагадали, що до повноважень наглядової ради концерну належать: затвердження стратегії розвитку і напрямків діяльності концерну і здійснення контролю за виконанням концерном і його підприємствами покладених на них завдань у сфері оборонно-промислового комплексу та військово-технічного співробітництва.

Пресслужба "Укроборонпрому" також повідомила, що на вчорашнє засідання наглядової ради виносилися, у тому числі, питання про необхідність аналізу життєстійкості підприємств-учасників концерну і розробки корпоративної стратегії реформування концерну та його учасників, у тому числі — стратегії розвитку галузевих об'єднань.

"Реформа Укроборонпрому дозволяє перетворити підприємства державного оборонно-промислового комплексу на господарські товариства за максимально короткі терміни. Це автоматично відкриє доступ до капіталу, інвестицій та міжнародного трансферу технологій", — зазначив новий голова наглядової ради концерну Милованов, коментуючи необхідність ухвалення в другому читанні законопроекту №3822.

Зазначимо, що Тимофій Милованов є почесним президентом Київської школи економіки. Із серпня 2019 по березень 2020 року він був головою Міністерства розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України. З грудня 2019 року він входить у Національну інвестиційну раду країни. У листопаді 2020 року Милованова призначили позаштатним радником голови Офісу президента України Андрія Єрмака.

Нагадаємо, нещодавно Милованов розповідав історію про те, як у нього з'явилося прізвисько "дебіл". Новий голова наглядової ради "Укроборонпрому" заявляв, що його сильно ображає цей ярлик.