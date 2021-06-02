Кибервойска в Украине будут отдельным родом войск, - Данилов
Киберугрозы, как считает секретарь СНБО, на сегодняшний день более опасны, чем ядерное оружие.
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов анонсировал в Украине появление кибервойск как отдельного рода войск. Об этом сообщается на странице СНБО в Facebook.
Во время заседания секретаря СНБО с советниками по вопросам нацбезопасности и советниками по вопросам внешней политики Литвы, Латвии, Эстонии и Польши, было анонсировано создание кибервойск в Украине. По словам Данилова, вызовы в киберпространстве являются на сегодняшний день являются более опасными, чем ядерное оружие.
Поэтому для противостояния в сети важно обмениваться совместным опытом в цифровой сфере. Литва, как сообщается, поддерживает предложение Украины усилить сотрудничество в сфере кибербезопасности.
Украина также будет максимально поддерживать идею создания кибервойск в НАТО, которые могут стать одним из самых мощных альянсов, учитывая уровень проникновения информационных технологий во все сферы жизнедеятельности государства.
Отметим, что в Украинских Вооруженных силах на данный момент есть 5 родов войск: Воздушные силы, Десантно-штурмовые войска, Силы специальных операций, Сухопутные войска и Военно-морские силы.
Напомним, создание кибервойск было анонсировано после заседания СНБО 14 мая.
Ранее в 2018 году Турчинов заявлял, что в Украине могут появиться кибервойска в составе Вооруженных сил для адекватного реагирования на угрозы.