Кибервойска в Украине будут отдельным родом войск, - Данилов

Киберугрозы, как считает секретарь СНБО, на сегодняшний день более опасны, чем ядерное оружие.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов анонсировал в Украине появление кибервойск как отдельного рода войск. Об этом сообщается на странице СНБО в Facebook.

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Во время заседания секретаря СНБО с советниками по вопросам нацбезопасности и советниками по вопросам внешней политики Литвы, Латвии, Эстонии и Польши, было анонсировано создание кибервойск в Украине. По словам Данилова, вызовы в киберпространстве являются на сегодняшний день являются более опасными, чем ядерное оружие.

Поэтому для противостояния в сети важно обмениваться совместным опытом в цифровой сфере. Литва, как сообщается, поддерживает предложение Украины усилить сотрудничество в сфере кибербезопасности.

Украина также будет максимально поддерживать идею создания кибервойск в НАТО, которые могут стать одним из самых мощных альянсов, учитывая уровень проникновения информационных технологий во все сферы жизнедеятельности государства.

Отметим, что в Украинских Вооруженных силах на данный момент есть 5 родов войск: Воздушные силы, Десантно-штурмовые войска, Силы специальных операций, Сухопутные войска и Военно-морские силы.

Напомним, создание кибервойск было анонсировано после заседания СНБО 14 мая.

Ранее в 2018 году Турчинов заявлял, что в Украине могут появиться кибервойска в составе Вооруженных сил для адекватного реагирования на угрозы.