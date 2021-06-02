Кібервійська в Україні будуть окремим родом військ, — Данілов

Кіберзагрози, як вважає секретар РНБО, на сьогоднішній день більш небезпечні, ніж ядерна зброя.

Секретар Ради національної безпеки й оборони Олексій Данілов анонсував в Україні появу кібервійськ як окремого роду військ. Про це повідомляється на сторінці РНБО у Facebook.

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Під час засідання секретаря РНБО з радниками з питань нацбезпеки і радниками з питань зовнішньої політики Литви, Латвії, Естонії та Польщі, було анонсоване створення кібервійськ в Україні. За словами Данілова, виклики в кіберпросторі на сьогоднішній день є більш небезпечними, ніж ядерна зброя.

Тому для протистояння в мережі важливо обмінюватися спільним досвідом у цифровій сфері. Литва, як повідомляється, підтримує пропозицію України посилити співпрацю в сфері кібербезпеки.

Україна також буде максимально підтримувати ідею створення кібервійськ у НАТО, які можуть стати одним із найпотужніших альянсів, враховуючи рівень проникнення інформаційних технологій в усі сфери життєдіяльності держави.

Зазначимо, що в українських Збройних силах наразі є 5 родів військ: Повітряні сили, Десантно-штурмові війська, Сили спеціальних операцій, Сухопутні війська та Військово-морські сили.

Нагадаємо, створення кібервійськ було анонсоване після засідання РНБО 14 травня.

Раніше в 2018 році Турчинов заявляв, що в Україні можуть з'явитися кібервійська в складі Збройних сил для адекватного реагування на загрози.