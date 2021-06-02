Порошенко попросил сенаторов США организовать встречу Байдена с Зеленским до Путина

Глава "Евросолидарности" заявил, что нельзя допустить обсуждения Украины без Украины. При этом, как он считает, наша страна должна "демонстрировать внутреннее единство во внешнеполитических вопросах".

Депутат Верховной Рады Петр Порошенко призвал находящуюся в Украине делегацию сенаторов США помочь в организации встречи президента Украины Владимира Зеленского со своим американским коллегой Джо Байденом до встречи последнего с президентом РФ Владимиром Путиным. Заявление в среду, 2 июня, опубликовано на сайте партии "Европейская солидарность".

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"Моей первой просьбой было — важно, чтобы встреча президента Зеленского и президента Байдена состоялась до встречи Байдена-Путина в Женеве 15 числа. Потому что "ничего об Украине без Украины" было абсолютно жестким, бетонным требованием при моей каденции. Мы точно должны это сохранить. Не может судьба Украины обсуждаться без ее участия", — сказал Порошенко журналистам по итогам встречи.

Экс-глава государства заявил, что попросил "очень влиятельных членов Сената" повлиять на активизацию вопроса по оборонной сделке между Украиной и США и о поставках летального оружия в Украину.

"И чтобы План действий по членству в НАТО, чтобы реформы оборонного сектора нашего государства были обязательно продолжены", — сказал он.

По мнению Порошенко, в США "тщательно наблюдают" за нашей страной и относятся к событиям в ней "как к очень важной для американцев теме".

"Мы еще раз подчеркиваем — внутри страны мы можем драться. Внутри страны у нас есть множество обоснованных претензий к Зеленскому… Но мы должны объединиться и демонстрировать внутреннее единство в вопросах стратегических, проведении внешней политики. Очень надеюсь, что нам еще удастся исправить те провалы внешней политики, которые допустили Зеленский, Ермак и вся их команда", — резюмировал Порошенко.

Американская делегация, прибывшая в Украину, состоит из сенаторов-демократов Джина Шахина и Криса Мерфи, а также сенатора-республиканца Роба Портмана.

Напомним, встреча Путина и Байдена состоится 16 июня в Женеве. В ходе переговоров, как заявляют обе стороны, будут обсуждаться все "насущные вопросы" между Кремлем и Белым домом.

Вероятным местом встречи станет отель InterContinental.

Фокус выяснил все, что возможно, об этом пятизвездочном отеле, его известных гостях и о встречах на высшем уровне, которые проходили в его стенах. Имея полувековую историю, InterContinental не раз принимал у себя кинозвезд и политиков, а потому ходят слухи, что отель буквально нашпигован подслушивающими устройствами.