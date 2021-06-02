Порошенко попросив сенаторів США організувати зустріч Байдена з Зеленським до Путіна

Глава "Євросолідарності" заявив, що не можна допустити обговорення України без України. При цьому, як він вважає, наша країна повинна "демонструвати внутрішню єдність у зовнішньополітичних питаннях".

Депутат Верховної Ради Петро Порошенко закликав делегацію сенаторів США, яка знаходиться в Україні, допомогти в організації зустрічі президента України Володимира Зеленського зі своїм американським колегою Джо Байденом до зустрічі останнього з президентом РФ Володимиром Путіним. Заяву в середу, 2 червня, опубліковано на сайті партії "Європейська солідарність".

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"Моїм першою проханням було — важливо, щоб зустріч президента Зеленського і президента Байдена відбулася до зустрічі Байдена-Путіна в Женеві 15 числа. Тому що "нічого про Україну без України" було абсолютно жорсткою, бетонною вимогою при моїй каденції. Ми точно повинні це зберегти. Не може доля України обговорюватися без її участі", — сказав Порошенко журналістам за підсумками зустрічі.

Ексглава держави заявив, що попросив "дуже впливових членів Сенату" вплинути на активізацію питання щодо оборонної угоди між Україною і США та про постачання летальної зброї в Україну.

"І щоб План дій щодо членства в НАТО, щоб реформи оборонного сектора нашої держави були обовʼязково продовжені", — сказав він.

На думку Порошенка, в США "ретельно спостерігають" за нашою країною і ставляться до подій в ній "як до дуже важливої для американців теми".

"Ми ще раз підкреслюємо — всередині країни ми можемо битися. Усередині країни у нас є безліч обґрунтованих претензій до Зеленського… Але ми повинні обʼєднатися і демонструвати внутрішню єдність у питаннях стратегічних, проведенні зовнішньої політики. Дуже сподіваюся, що нам ще вдасться виправити ті провали зовнішньої політики, які допустили Зеленський, Єрмак і вся їх команда", — резюмував Порошенко.

Американська делегація, яка прибула в Україну, складається із сенаторів-демократів Джина Шагіна і Кріса Мерфі, а також сенатора-республіканця Роба Портмана.

Нагадаємо, зустріч Путіна і Байдена відбудеться 16 червня в Женеві. У процесі переговорів, як заявляють обидві сторони, будуть обговорюватися всі "нагальні питання" між Кремлем і Білим домом.

Імовірним місцем зустрічі стане готель InterContinental.

Фокус зʼясував все, що можливо, про цей пʼятизірковий готель, його відомих гостях і про зустрічі на вищому рівні, які проходили в його стінах. Маючи пів вікову історію, InterContinental не раз приймав у себе кінозірок і політиків, а тому ходять чутки, що готель буквально нашпигований пристроями для підслуховування.