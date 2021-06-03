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Рада намерена запретить антисемитизм в Украине: за что хотят наказывать

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Рада, закон, антисемитизм, наказание,
Фото: коллаж Фокус | Антисемитизм в Украине

Если антисемитизм будет проявлен по отношению к лицам нееврейского происхождения, то за это тоже планируют наказывать.

Верховная Рада в четверг, 3 июня приняла за основу законопроект № 5109 о противодействии антисемитизму в Украине. "За" проголосовали 252 парламентария.

Согласно проекту закона, антисемитизмом является определенное отношение к лицам еврейского происхождения, выражающееся в ненависти по отношению к ним.

В законопроекте прописаны следующие проявления антисемитизма:

  • возражение в праве самоидентификации лиц еврейского происхождения;
  • призыв, сокрытие или оправдание убийства или причинения вреда лицам еврейского происхождения, в том числе из-за радикально-идеологических убеждений или экстремистских религиозных взглядов;
  • высказывание ложных сведений, стереотипных, ненавистнических и озлобляющих заявлений о лицах еврейского происхождения;
  • публичные высказывания, связанные с осуждением лиц еврейского происхождения как коллективно ответственных за реальные или мнимые правонарушения, совершенные одним лицом или группой лиц независимо от этнического происхождения или вероисповедания;
  • отрицание факта преследования и массового уничтожения евреев во время Второй мировой войны (Холокост);
  • изготовление и распространение материалов, содержащих антисемитские высказывания и публичное использование материалов, символов и изображений антисемитского содержания;
  • умышленное повреждение или разрушение зданий, других сооружений, принадлежащих евреям, еврейским общинам и общественным еврейским организациям, а также религиозных или культовых сооружений по мотивам антисемитизма;
  • умышленное повреждение, разрушение или осквернение мест захоронений лиц еврейского происхождения, памятников, посвященных лицам еврейского происхождения по мотивам антисемитизма;
  • призывы к антисемитизму.

Уточняется, что за проявления антисемитизма к лицам нееврейского происхождения, идентифицированным как таковые, также будет предусмотрено наказание.

Виновные лица, согласно документу, будут нести гражданскую правовую и уголовную ответственность.

"Лицо имеет право на возмещение материального ущерба и морального вреда, причиненных ему в результате антисемитизма, его проявлений в порядке, определенном законодательством Украины", – идет речь в законопроекте.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что в Украине самый низкий уровень антисемитизма в Восточной Европе.

Вместе с тем, посол Израиля в Украине Джоэль Лион заявлял, что в Украине наблюдается подъем антисемитизма

Фокус писал о том, что Объединенная еврейская община Украины опубликовала отчет "Антисемитизм в Украине – 2020", в котором описаны 49 случаев антисемитизма в Украине за прошлый год.