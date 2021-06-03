Рада намерена запретить антисемитизм в Украине: за что хотят наказывать

Если антисемитизм будет проявлен по отношению к лицам нееврейского происхождения, то за это тоже планируют наказывать.

Верховная Рада в четверг, 3 июня приняла за основу законопроект № 5109 о противодействии антисемитизму в Украине. "За" проголосовали 252 парламентария.

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Согласно проекту закона, антисемитизмом является определенное отношение к лицам еврейского происхождения, выражающееся в ненависти по отношению к ним.

В законопроекте прописаны следующие проявления антисемитизма:

возражение в праве самоидентификации лиц еврейского происхождения;

призыв, сокрытие или оправдание убийства или причинения вреда лицам еврейского происхождения, в том числе из-за радикально-идеологических убеждений или экстремистских религиозных взглядов;

высказывание ложных сведений, стереотипных, ненавистнических и озлобляющих заявлений о лицах еврейского происхождения;

публичные высказывания, связанные с осуждением лиц еврейского происхождения как коллективно ответственных за реальные или мнимые правонарушения, совершенные одним лицом или группой лиц независимо от этнического происхождения или вероисповедания;

отрицание факта преследования и массового уничтожения евреев во время Второй мировой войны (Холокост);

изготовление и распространение материалов, содержащих антисемитские высказывания и публичное использование материалов, символов и изображений антисемитского содержания;

умышленное повреждение или разрушение зданий, других сооружений, принадлежащих евреям, еврейским общинам и общественным еврейским организациям, а также религиозных или культовых сооружений по мотивам антисемитизма;

умышленное повреждение, разрушение или осквернение мест захоронений лиц еврейского происхождения, памятников, посвященных лицам еврейского происхождения по мотивам антисемитизма;

призывы к антисемитизму.

Уточняется, что за проявления антисемитизма к лицам нееврейского происхождения, идентифицированным как таковые, также будет предусмотрено наказание.

Виновные лица, согласно документу, будут нести гражданскую правовую и уголовную ответственность.

"Лицо имеет право на возмещение материального ущерба и морального вреда, причиненных ему в результате антисемитизма, его проявлений в порядке, определенном законодательством Украины", – идет речь в законопроекте.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что в Украине самый низкий уровень антисемитизма в Восточной Европе.

Вместе с тем, посол Израиля в Украине Джоэль Лион заявлял, что в Украине наблюдается подъем антисемитизма.

Фокус писал о том, что Объединенная еврейская община Украины опубликовала отчет "Антисемитизм в Украине – 2020", в котором описаны 49 случаев антисемитизма в Украине за прошлый год.