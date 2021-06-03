Рада має намір заборонити антисемітизм в Україні: за що хочуть карати

Якщо антисемітизм буде зафіксований щодо осіб неєврейського походження, то за це теж планують карати.

Верховна Рада у четвер, 3 червня, ухвалила за основу законопроект №5109 щодо протидії антисемітизму в Україні. "За" проголосували 252 парламентарії.

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Згідно з проектом закону, антисемітизмом є певне ставлення до осіб єврейського походження, що виражається в ненависті проти них.

У законопроекті прописані такі прояви антисемітизму:

заперечення в праві самоідентифікації осіб єврейського походження;

заклик, приховування або виправдання вбивства або заподіяння шкоди особам єврейського походження, зокрема через радикально-ідеологічні переконання або екстремістські релігійні погляди;

вислів неправдивих відомостей, стереотипних, ненависницьких і заяв, що озлоблюють осіб єврейського походження;

публічні висловлювання, пов'язані із засудженням осіб єврейського походження як колективно відповідальних за реальні чи уявні правопорушення, вчинені однією особою або групою осіб незалежно від етнічного походження чи віросповідання;

заперечення факту переслідування і масового знищення євреїв під час Другої світової війни (Голокост);

виготовлення і розповсюдження матеріалів, що містять антисемітські висловлювання і публічне використання матеріалів, символів і зображень антисемітського змісту;

умисне пошкодження або руйнування будівель, інших споруд, що належать євреям, єврейським громадам і громадським єврейським організаціям, а також релігійних чи культових споруд за мотивами антисемітизму;

навмисне пошкодження, руйнування або осквернення місць поховань осіб єврейського походження, пам'ятників, присвячених особам єврейського походження за мотивами антисемітизму;

заклики до антисемітизму.

Уточнюється, що за прояви антисемітизму до осіб неєврейського походження, ідентифікованим як такі, також буде передбачене покарання.

Винні особи, згідно з документом, нестимуть громадянську правову та кримінальну відповідальність.

"Особа має право на відшкодування матеріальної та моральної шкоди, завданих їй внаслідок антисемітизму, його проявів у порядку, визначеному законодавством України", — йдеться в законопроекті.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що в Україні найнижчий рівень антисемітизму в Східній Європі.

Разом із тим, посол Ізраїлю в Україні Джоель Ліон заявляв, що в Україні спостерігається підйом антисемітизму.

Фокус писав про те, що Об'єднана єврейська громада України опублікувала звіт "Антисемітизм в Україні — 2020", в якому описані 49 випадків антисемітизму в Україні за минулий рік.