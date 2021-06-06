"Не будет независимой Украины": Зеленский объяснил важность свободы слова

Президент отметил, что сегодня журналисты могут влиять на события в стране и мире, однако, считает он, свободу слова необходимо использовать для блага своего государства.

Сегодня, 6 июня, президент Украины Владимир Зеленский опубликовал на своей странице в Facebook пост, в котором поздравил журналистов с профессиональным праздником, Днем журналиста. В публикации глава государства объяснил важность свободы слова для современной страны.

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"Без свободы слова, независимых и современных СМИ не будет современной независимой и свободной Украины", — написал Зеленский.

Президент подчеркнул, что сегодня журналисты являются не только собирателями и распространителями информации, но и имеют власть, поскольку способны влиять на события в странах и в мире.

"Журналисты — такие же герои, как военнослужащие или медики, ведь тоже защищают государство и общество в мире, где информационные войны стали уже привычным явлением", — отметил Зеленский.

В качестве примера героизма журналистов глава государства вспомнил Дмитрия Лабуткина, который в январе-феврале 2015 года собрал множество доказательств пребывания на территории Донбасса российских регулярных войск. Ради защиты интересов своей страны он погиб возле Дебальцево.

Также президент вспомнил донецкого журналиста Станислава Асеева, который после событий 2014 года остался в родном городе, чтобы информировать о реальном положении дел на оккупированных территориях. Из-за этого его задержали представители т.н. "ДНР". Освободить его удалось во время обмена пленными в конце 2019 года. После возвращения на подконтрольную Киеву территорию Асеев издал книгу под названием "Светлый путь: история одного концлагеря", в которой описал каким пыткам подвергаются пленники боевиков, рассказав тем самым миру о том, что на самом деле происходит на Донбассе.

Зеленский в поздравлении вспомнил и украинских журналистов, которые начиная с 2014 года ездили к линии разграничения на востоке Украины и, рискуя жизнью, рассказывали правду о том, что там происходит.

"Сегодня мы не можем быть легкомысленными в отношении создания и потребления информации. И оружие, которое имеют СМИ, — это большая ответственность. Свобода слова — огромная ценность", — написал президент.

Впрочем, подчеркнул он, важно использовать эту свободу слова на благо своей страны и своих сограждан.

"Ведь журналистам доверяют, и они хотят этого доверия, поэтому должны быть максимально объективными и точными", — написал Зеленский.

Напомним, по случаю Дня журналиста Владимир Зеленский также организовал пикник, на который позвали представителей ряда украинских СМИ. Во время этой встречи президент собственноручно жарил шашлык.

С профессиональным праздником поздравил журналистов и мэр Киева Виталий Кличко, опубликовав снимки, на которых он прыгал с парашютом.