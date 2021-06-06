"Не буде незалежної України": Зеленський пояснив важливість свободи слова

Президент відзначив, що сьогодні журналісти можуть впливати на події в країні й світі, проте, вважає він, свободу слова необхідно використовувати для блага своєї держави.

Сьогодні, 6 червня, президент України Володимир Зеленський опублікував на своїй сторінці в Facebook пост, в якому привітав журналістів з професійним святом, Днем журналіста. У публікації глава держави пояснив важливість свободи слова для сучасної країни.

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"Без свободи слова, незалежних і сучасних ЗМІ не буде сучасної незалежної та вільної України", — написав Зеленський.

Президент підкреслив, що сьогодні журналісти є не лише збирачами й розповсюджувачами інформації, але і мають владу, оскільки здатні впливати на події в країнах і у світі.

"Журналісти – такі ж герої, як військовослужбовці чи медики, адже теж захищають державу та суспільство у світі, де інформаційні війни стали вже звичним явищем", — зазначив Зеленський.

Як приклад героїзму журналістів глава держави згадав Дмитра Лабуткіна, який в січні-лютому 2015 року зібрав безліч доказів перебування на території Донбасу російських регулярних військ. Заради захисту інтересів своєї країни він загинув біля Дебальцевого.

Також президент згадав донецького журналіста Станіслава Асєєва, який після подій 2014 року залишився у рідному місті, щоб інформувати про реальний стан справ на окупованих територіях. Через це його затримали представники т.зв. "ДНР". Звільнити його вдалося під час обміну полоненими в кінці 2019 року. Після повернення на підконтрольну Києву територію Асєєв видав книгу під назвою "Світлий шлях: історія одного концтабору", в якій описав яким тортурам піддаються бранці бойовиків, розповівши тим самим світові про те, що насправді відбувається на Донбасі.

Зеленський у привітанні згадав і українських журналістів, які починаючи з 2014 року їздили до лінії розмежування на сході України й, ризикуючи життям, розповідали правду про те, що там відбувається.

"Сьогодні ми не можемо бути легковажними у ставленні до створення та споживання інформації. І та зброя, яку мають ЗМІ, – це велика відповідальність. Свобода слова – величезна цінність", — написав президент.

Втім, підкреслив він, важливо використовувати цю свободу слова на благо своєї країни та своїх співгромадян.

"Адже журналістам довіряють, і вони прагнуть цієї довіри, тому мають бути максимально об’єктивними й точними", — написав Зеленський.

Нагадаємо, з нагоди Дня журналіста Володимир Зеленський також організував пікнік, на який запросили представників ряду українських ЗМІ. Під час цієї зустрічі президент власноруч смажив шашлик.

З професійним святом привітав журналістів і мер Києва Віталій Кличко, опублікувавши знімки, на яких він стрибав з парашутом.