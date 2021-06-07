Байден и Зеленский проведут сегодня телефонный разговор

Перед встречей с Путиным президент США, рассказывал ранее Зеленский, согласует с Киевом позиции касательно Украины.

Сегодня, 7 июня, должен состояться телефонный разговор президента Украины Владимира Зеленского и лидера США Джо Байдена. Об этом со ссылкой на свои источники сообщил экс-нардеп и член набсовета "Укразализныци" Сергей Лещенко.

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"Как сообщают наши инсайдеры, в понедельник 7 июня ожидается телефонный разговор президента США Джо Байдена и президента Украины Владимира Зеленского", — написал Лещенко на своем канале в Telegram.

[ + – ] 7 июня Байден поговорит с Зеленским по телефону, - Лещенко Фото: скриншот

Информацию о предстоящем сегодня разговоре Байдена и Зеленского подтвердил изданию "РБК-Украина" и советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

"Сегодня будет телефонный разговор Владимира Зеленского и Джо Байдена, в рамках которого произойдет обмен мнениями по острым вопросам глобальной повестки", — рассказал Подоляк.

По его словам, президенты Украины и США планируют обсудить вопросы, которые касаются ситуации на Донбассе, возле границы с РФ и "в целом по спектру украинско-российских отношений".

Примечательно, что уже на следующей неделе, 16 июня, в Женеве должна состояться двусторонняя встреча Байдена с президентом РФ Владимиром Путиным. Одним из вопросов, которые они будут обсуждать во время саммита, станет Украина.

Во время пресс-конференции, которая прошла 20 мая Зеленский заявил, что Байден в разговоре президентом РФ будет обсуждать Украину исключительно с тех позиций, которые Белый дом предварительно согласует с Киевом.

Отметим, ранее Фокус разбирался о чем будут говорить во время саммита Байден с Путиным, и как их общение может отразиться на Украине.

Также Фокус рассказывал, что известно об отеле InterContinental в Женеве, в котором 16 июня пройдет встреча президентов США и РФ.