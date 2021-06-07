Байден і Зеленський проведуть сьогодні телефонну розмову

Перед зустріччю з Путіним президент США, розповідав раніше Зеленський, погодить з Києвом позиції щодо України.

Сьогодні, 7 червня, має відбутися телефонна розмова президента України Володимира Зеленського та лідера США Джо Байдена. Про це з посиланням на свої джерела повідомив екс-нардеп і член наглядової ради "Укразалізниці" Сергій Лещенко.

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"Як повідомляють наші інсайдери, в понеділок, 7 червня очікується телефонна розмова президента США Джо Байдена та президента України Володимира Зеленського", — написав Лещенко на своєму каналі в Telegram.

[ + – ] 7 червня Байден поговорить із Зеленським по телефону, — Лещенко Фото: скриншот

Інформацію про майбутню сьогоднішню розмову Байдена і Зеленського підтвердив виданню "РБК-Україна" і радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк.

"Сьогодні буде телефонна розмова Володимира Зеленського і Джо Байдена, в рамках якої відбудеться обмін думками щодо гострих питань глобального порядку", — розповів Подоляк.

За його словами, президенти України та США планують обговорити питання, які стосуються ситуації на Донбасі, біля кордону з РФ і "в цілому щодо спектру українсько-російських відносин".

Варто зазначити, що вже наступного тижня, 16 червня, в Женеві повинна відбутися двостороння зустріч Байдена з президентом РФ Володимиром Путіним. Одним із питань, які вони обговорюватимуть під час саміту, стане Україна.

Під час пресконференції, яка відбулася 20 травня Зеленський заявив, що Байден у розмові з президентом РФ обговорюватиме Україну виключно з тих позицій, які Білий дім попередньо погоджує з Києвом.

Зазначимо, раніше Фокус розбирався про що говоритимуть під час саміту Байден із Путіним, і як їхнє спілкування може відбитися на Україні.

Також Фокус розповідав, що відомо про цей готель InterContinental у Женеві, в якому 16 червня пройде зустріч президентів США й РФ.