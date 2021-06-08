Зеленский прилетел в Кривой Рог на рейсовом самолете (фото)

Были ли на борту самолета обычные пассажиры, не сообщается.

Президент Владимир Зеленский начал рабочую поездку в Днепропетровскую область. Но из Киева он прилетел не в Днепр, а в Кривой Рог, причем на борту рейсового самолета.

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В Офисе президента подчеркнули, что это первый полет, который осуществила авиакомпания WindRose по маршруту "Киев – Кривой Рог". Зеленский отметил, что "в Кривой Рог давно не летали самолеты".

Во время рабочей поездки в Днепропетровскую область Зеленский планирует осмотреть объекты, которые строят и реконструируют в рамках программы "Большое строительство".

В Днепре под председательством президента состоится заседание палаты регионов Конгресса местных и региональных властей.

Напомним, в феврале Зеленский на форуме "Украина 30" объявил о создании Конгресса местных и региональных властей для обеспечения нового диалога между местной, региональной и центральной властями.

Фокус разбирался, кто выйдет победителем из противостояния Зеленского с местной властью.