Зеленський прилетів до Кривого Рогу на рейсовому літаку (фото)

Чи були на борту літака звичайні пасажири, не повідомляється.

Президент Володимир Зеленський розпочав робочу поїздку до Дніпропетровської області. Але з Києва він прилетів не в Дніпро, а в Кривий Ріг, до того ж на борту рейсового літака.

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В Офісі президента наголосили, що це перший політ, який здійснила авіакомпанія WindRose за маршрутом "Київ — Кривий Ріг". Зеленський зазначив, що "в Кривий Ріг давно не літали літаки".

Під час робочої поїздки до Дніпропетровської області Зеленський планує оглянути об'єкти, які будують і реконструюють у межах програми "Велике будівництво".

У Дніпрі під головуванням президента відбудеться засідання палати регіонів Конгресу місцевих і регіональних влад.

Нагадаємо, в лютому Зеленський на форумі "Україна 30" оголосив про створення Конгресу місцевих і регіональних влад для забезпечення нового діалогу між місцевою, регіональною і центральною владою.

Фокус розбирався, хто вийде переможцем з протистояння Зеленського з місцевою владою.