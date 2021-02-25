В Украине появится Конгресс местной и центральной властей при президенте (фото)

Конгресс возглавит глава государства, и он будет двухпалатным: палата местной власти и палата регионов.

Президент Украины Владимир Зеленский на форуме "Украина 30" объявил о создании Конгресса местных и региональных властей для обеспечения нового диалога между местной, региональной и центральной властями.

"Отношения между центром и общинами должны стать абсолютно новыми, я бы даже сказал, качественно новыми. Они должны быть конструктивными, прозрачными и эффективными. Для этого мы создаем Конгресс местных и региональных властей при президенте Украины", – сказал Зеленский.

По словам главы государства, Конгресс должен стать единой командой, где будет осуществляться поиск важных государственных решений.

"Всем нам пора осознать, что центральная и местная власти не конкуренты и не соперники, а партнеры. Одна команда", – сказал президент.

Как передает издание Новости Донбасса, глава Офиса президента Андрей Ермак пояснил, что Конгресс возглавит глава государства, и он будет двухпалатным: палата местной власти и палата регионов.

Две палаты делегируют по три представителя в президиум Конгресса, который будет представлен высшими должностными лицами Украины.

Две палаты Конгресса будут собираться ежеквартально, чтобы вырабатывать подавать предложения в президию Конгресса. Президия Конгресса будет заседать ежемесячно. Общее заседания Конгресса будет проходить каждые полгода или по требованию.

Напомним, в декабре президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении реанимировать "Совет регионального развития", который должен улучшить коммуникацию между центральной и местной властью.

В конце ноября 2020 года замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко признал, что постоянного диалога с местной властью нет, потому их задачей является "сшивание регионов".