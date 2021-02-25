В Україні з'явиться Конгрес місцевої та центральної влади при президенті (фото)

Конгрес очолить голова держави, і він буде двопалатним: палата місцевої влади і палата регіонів.

Президент України Володимир Зеленський на форумі "Україна 30" оголосив про створення Конгресу місцевих і регіональних влад для забезпечення нового діалогу між місцевою, регіональною і центральною владою.

"Відносини між центром і громадами повинні стати абсолютно новими, я б навіть сказав, якісно новими. Вони повинні бути конструктивними, прозорими й ефективними. Для цього ми створюємо Конгрес місцевих і регіональних влад при президенті України", — сказав Зеленський.

За словами голови держави, Конгрес повинен стати єдиною командою, де буде здійснюватися пошук важливих державних рішень.

"Усім нам пора усвідомити, що центральна і місцева влада не конкуренти і не суперники, а партнери. Одна команда", — сказав президент.

Як передає видання Новости Донбасса, голова Офісу президента Андрій Єрмак пояснив, що Конгрес очолить голова держави, і він буде двопалатним: палата місцевої влади і палата регіонів.

Дві палати делегують по три представники в президії Конгресу, який буде представлений вищими посадовими особами України.

Дві палати Конгресу будуть збиратися щоквартально, щоб подавати пропозиції в президію Конгресу. Президія Конгресу буде засідати щомісяця. Загальне засідання Конгресу буде проходити кожні півроку або за вимогою.

Нагадаємо: у грудні президент України Володимир Зеленський заявив про намір реанімувати "Раду регіонального розвитку", який повинен поліпшити комунікацію між центральною і місцевою владою.

У кінці листопада 2020 року заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко визнав, що постійного діалогу з місцевою владою немає, тому їхнім завданням є "зшивання регіонів".