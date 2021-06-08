Разговор Зеленского и Байдена. Как Киев готовил Вашингтон к переговорам с Путиным

В понедельник, 7 июня, состоялся телефонный разговор президента Украины Владимира Зеленского и американского лидера государства Джо Байдена. Фокус разбирался, насколько продуктивным оказался звонок и не носил ли он ритуальный характер накануне встречи американского гаранта с лидером РФ Владимиром Путиным

Важный контакт. Почему Байден позвонил Зеленскому

В последнюю неделю Владимир Зеленский остро высказывался в адрес западных партнеров. В интервью иностранным изданиям звучала эмоциональная критика европейских стран, которые пока не готовы поддержать предоставление ПДЧ в НАТО для Украины. Досталось и американскому президенту за то, что США не ввели новые санкции против строительства газопровода "Северного потока-2".

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[ + – ] Джо Байден и Владимир Зеленский провели телефонный разговор 7 июня Фото: коллаж Фокус

На родине Зеленского критиковали по всем фронтам за излишнюю эмоциональность, которую он демонстрирует зарубежным партнерам. Но именно такое поведение, по словам экспертов, в итоге получила нужный отклик за неделю до саммита НАТО и встречи американского Байдена с российским лидером Путиным. Это позволило организовать звонок с Вашингтона в Киев.

Судя по официальной информации, единственным сенсационным заявлением стало приглашение нашего гаранта в июле в Вашингтон. Тем более что незадолго до этого в СМИ писали о том, что в США отложили идею встречи двух президентов после того, как Владимир Зеленский принял кадровые решения о смене руководство "Нафтогаза".

В остальном во время телефонного звонка Байдена президенты в очередной раз прошлись по основным болевым точках украинского вопроса в международной повестке. Американский гарант заверил Зеленского в том, что США будут отстаивать суверенитет и территориальную целостность Украины, главы государства обменялись мнениями о стратегическом взаимодействии накануне саммитов G7 и НАТО и грядущей встречи Байдена с Путиным, а также Зеленский проинформировала американского коллегу по Донбасскому кейсу.

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По словам политического эксперта Владимира Фесенко, телефонный разговор двух президентов стал важным контактом накануне большого европейского турне Джо Байдена. В первую очередь, американскому президенту нужно было еще раз услышать наши приоритеты. Во-вторых, перед саммитом НАТО, куда Украину не пригласили, ссылаясь на то, что мы не являемся членами альянса, Владимиру Зеленскому удалось еще раз напомнить, как мы заинтересованы в продвижении перспектив Украины в предоставлении ПДЧ.

"Дальше — будет встреча американского руководства с ЕС. Для нас это важно в контексте Северного потока-2, — продолжает Фесенко. — Мы видим, что сейчас надо активно влиять на проблему и транслировать наше беспокойство через американцев в Брюссель".

Политический эксперт Петр Олещук отмечает в разговоре с Фокусом, что нынешний телефонный разговор двух президентов был знаковым, так как прозвучало приглашение Зеленского в Вашингтон.

Что касается содержательной стороны, подобные переговоры важны, потому что в очередной раз дают возможность проговорить позиции глав государств перед встречей лидеров США и РФ 16 июня. И в контексте сообщений о завершении строительства первой ветки Северного потока-2.

Так как США принимают решение по таким вопросам, координация президентов очень важна, подчеркивает Олещук. Кроме того, Зеленский проинформировал Байдена о ситуации безопасности на Донбассе. В ответ США подтвердили, что будут прилагать все усилия для защиты территориальной целостности и суверенитета Украины.

Пространство для маневра

Не обошлось и без казусов. После телефонного разговора двух лидеров государств Офис президента (ОП) опубликовал официальную информацию со ссылкой на главу ОП Андрея Ермака о том, что США поддерживают предоставление украинской стороне ПДЧ в НАТО. Через некоторое время Банковая, по настоянию Белого дома, скорректировала заявление, указав, что позиция Украины, по словам Байдена, будет обязательно учтена при обсуждении стратегических вопросов в НАТО, а также на запланированных мероприятиях самого высокого уровня.

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Эксперты отмечают, что в подобной ситуации нет ничего удивительного. Это традиционная проблема, так как каждая страна рассказывает о состоявшемся разговоре на высшем уровне по-своему, акцентируя внимание на интересных для нее позициях.

"Это особенности дипломатического перевода, — говорит Фесенко. — Предполагаю, что первоначально украинская сторона интерпретировала слова Байдена слишком прямолинейно. Американский президент скорее всего пообещал, что мнение украинской стороны учтут. Просто США, накануне саммита НАТО, не хотят брать на себя публичное обязательство выступать в роли лоббиста этой темы. Байден хочет сохранить пространство для маневра".

По словам Петра Олещука, расхождение в трактовках о поддержке Украины в НАТО и поддержке по предоставлению ПДЧ возникло из-за того, что ПДЧ — это конкретный юридический документ, который накладывает определенные обязательства.

"США не могут принимать подобные решения без консультации с союзниками. Они не хотели подобными громкими формулировками спровоцировать не продуктивные дискуссии по такому вопросу", — резюмирует эксперт.