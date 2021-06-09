Представители белорусской диаспоры в Украине будут блокировать дороги на границе с Беларусью

Подобные акции уже проходят у границ Польши и Литвы. Протестующие блокируют проезд грузовиков

Представители белорусской диаспоры в Украине сообщили, что будут перекрывать дороги для грузового транспорта возле погранпереходов на границе с Беларусью. Акция начнется в пятницу, 11 июня, и продлиться до 13 июня. Об этом сообщили в Telegram-канале "Беларусь головного мозга".

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Подобные акции уже проходят у границ Польши и Литвы с 8 июня. Инициаторы акции отмечают, что таким образом хотят продемонстрировать, что "Европе пора действовать" и "Беларусам нужны действенные санкции против режима!".

"Мы едем к границе с призывом! Прекратить насилие! Прекратить пытки! Прекратить беззаконие! Прекратить сотрудничество с террористом!", — сказано в манифесте протестующих.

[ + – ] Павел Латушко на акции протеста в Польше

Ранее на границе с Польшей участие в акции принял Павел Латушко, бывший министр культуры Беларуси (2009-2012 гг.) и посол страны в Испании и Португалии. 5 января 2019 года он был освобожден от должности посла

16 сентября 2020 года Александр Лукашенко лишил Латушко дипломатического ранга Чрезвычайного и Полномочного Посла "в связи с совершением поступков, порочащих государственную (дипломатическую) службу". С той поры бывший дипломат проживает в Польше и активно участвует в акциях протеста. Он уже заявил, что заявил, что намерен в ближайшее время передать петицию властям Беларуси с требованием открыть наземные границы для граждан страны.

[ + – ] Акция протеста в Литве на границе с Беларусью

Напомним, в конце мая на сессии Брестского облсовета было принято решение о введении местного сбора за пересечение границы через пункты пропуска с Польшей и Украиной. Ранее аналогичным образом поступили в Гродненской и Гомельской областях, причем в первой решение вступило в силу уже с 1 июня 2021 года.

Сейчас выезд за рубеж для граждан Беларуси и без того сильно ограничен. В конце 2020 года вступило в действие постановление правительства, согласно которому покинуть страну через наземные пункты пропуска могут только официальные делегации и лица, выезжающие в служебные командировки, на лечение либо на похороны родственников.

Кроме того, один раз в течение шести месяцев могут выехать граждане Беларуси, которые учатся или работают за границей. Что касается обычных путешественников и туристов, то на автобусе или личном автомобиле пересечь границу у них сейчас не получится. Автобусное сообщение с Польшей и Украиной также сведено до минимума.

Фокус рассказывал, что 23 мая в Минске аварийную посадку совершил самолет RyanAir, на борту которого был оппозиционер Роман Протасевич и его девушка София Сапега. После приземления их задержали силовики и доставили для "дачи показаний".