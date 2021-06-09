Представники білоруської діаспори в Україні будуть блокувати дороги на кордоні з Білоруссю

Подібні акції вже проходять біля кордонів Польщі та Литви. Протестувальники блокують проїзд вантажівок

Представники білоруської діаспори в Україні повідомили, що будуть перекривати дороги для вантажного транспорту біля прикордонних переходів на кордоні з Білоруссю. Акція розпочнеться в п'ятницю, 11 червня, і триватиме до 13 червня. Про це повідомили в Telegram-каналі "Білорусь головного мозку".

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Подібні акції вже проходять біля кордонів Польщі і Литви з 8 червня. Ініціатори акції зазначають, що таким чином хочуть продемонструвати, що "Європі пора діяти" і "Білорусам потрібні дієві санкції проти режиму!".

"Ми їдемо до кордону із закликом! Припинити насильство! Припинити тортури! Припинити беззаконня! Припинити співпрацю з терористом!", — сказано в маніфесті протестувальників.

[ + – ] Павло Латушко на акції протесту в Польщі

Раніше на кордоні з Польщею участь в акції взяв Павло Латушко, колишній міністр культури Білорусі (2009-2012 рр.) і посол країни в Іспанії та Португалії. 5 січня 2019 року він був звільнений з посади посла

16 вересня 2020 року Олександр Лукашенко позбавив Латушка дипломатичного рангу Надзвичайного і Повноважного Посла "у зв'язку з вчиненням вчинків, що ганьблять державну (дипломатичну) службу". З того часу колишній дипломат проживає в Польщі і активно бере участь в акціях протесту. Він уже заявив, що має намір найближчим часом передати петицію владі Білорусі з вимогою відкрити наземні кордони для громадян країни.

[ + – ] Акція протесту в Литві на кордоні з Білоруссю

Нагадаємо, що в кінці травня на сесії Брестської облради було прийнято рішення про введення місцевого збору за перетин кордону через пункти пропуску з Польщею та Україною. Раніше аналогічним чином вчинили в Гродненській і Гомельській областях, причому в першій рішення вступило в силу вже з 1 червня 2021 року.

Наразі виїзд за кордон для громадян Білорусі і без того сильно обмежений. У кінці 2020 року вступила в дію постанова уряду, згідно з якою покинути країну через наземні пункти пропуску можуть тільки офіційні делегації та особи, які виїжджають у службові відрядження, на лікування або на похорон родичів.

Крім того, один раз протягом шести місяців можуть виїхати громадяни Білорусі, які навчаються або працюють за кордоном. Що стосується звичайних мандрівників і туристів, то на автобусі або особистому автомобілі перетнути кордон у них зараз не вийде. Автобусне сполучення з Польщею й Україною також зведене до мінімуму.

Фокус розповідав, що 23 травня в Мінську аварійну посадку здійснив літак RyanAir, на борту якого був опозиціонер Роман Протасевич та його дівчина Софія Сапега. Після приземлення їх затримали силовики і доставили для "надання свідчень".