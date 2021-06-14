"Вступление Украины в НАТО означало бы войну", — Дмитрий Тренин

В Москве рисуют красные линии в отношениях с Западом и Украиной

Директор Московского центра Карнеги Дмитрий Тренин уверен, что "Россия будет находиться в состоянии конфронтации с Западом ещё длительное время", и прекратить такое положение дел на данном этапе невозможно. По его словам, можно лишь попытаться этим управлять так, чтобы каждая из сторон знала, "где проходят красные линии оппонента". Для России — это вступление Украины в НАТО. Если бы оно произошло, то "означало бы войну".

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Безнадежный саммит. Почему встреча Байдена с Путиным в Женеве не приведет к прорыву

Такое заявление Тренин сделал в преддверии запланированной на 16 июня встречи американского президента Джо Байдена с российским коллегой Владимиром Путиным. Она состоится в Женеве, Швейцария. Фокус проанализировал все возможные последствия встречи президентов США и России в статье Фокуса "Безнадежный саммит. Почему встреча Байдена с Путиным в Женеве не приведет к прорыву".

Отметим, что почти все глобальные аналитики сходятся в мысли, что эта встреча не станет судьбоносной — слишком много разногласий между двумя странами. Некоторые эксперты даже удивляются, зачем вообще было затевать её именно сейчас. В магическую силу мантры о том, что нужно добиться предсказуемости в отношениях США и России, о чём заявил Джо Байден и которую подхватили в Москве, похоже, не верят ни там ни там.

И всё же встреча двух президентов тет-а-тет важна. В первую очередь для Байдена, который самостоятельно здесь и сейчас сможет сделать вывод о принципиальной договороспособности хозяина Кремля.